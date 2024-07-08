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  4. Meteoroloji o ile sarı kodlu uyarı verdi! "Kuvvetli sağanak, sel, yıldırım, heyelan..."

Meteoroloji o ile sarı kodlu uyarı verdi! "Kuvvetli sağanak, sel, yıldırım, heyelan..."

08.07.2024 09:21
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Erzurum ve çevresinde etkili olan yağışlarla ilgili sarı kodlu uyarı verdi. MGM bölgede sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskinin altını çizdi.

Meteoroloji o ile sarı kodlu uyarı verdi! "Kuvvetli sağanak, sel, yıldırım, heyelan..."

Meteoroloji verilerine göre; Erzurum’da Cuma gününe kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dün bir çok yerleşim alanında sel ve su baskınlarına neden olan yağış sürecek.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada; vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiği ifade edilerek, “Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji verilerine göre (08.07.2024 Pazartesi) günü öğle saatlerinden itibaren Erzurum çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Erzurum mgm
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