Meteoroloji paylaştı! Sıcaklıklar düşecek, sağanak yağış için tarih belli oldu: İstanbul ve Ankara’da…

Günlerdir beklenen yağışlı hava sonunda geliyor. Meteoroloji hava durumu ile ilgili son yaptığı 30 Ekim - 5 Kasım haftalık hava tahminini raporunda sağanak yağışla ilgili son dakika gelişmesini de paylaştı. Kasım ayı sağanak yağışla birlikte gelecek.

Yurt geneline mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji’den yapılan hava durumu tahminlerine göre ise çarşamba günü itibarıyla İstanbul dahil birçok ilde yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların cumaya kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İSTANBUL’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞA DİKKAT!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden beklenen sağanak yağış hakkında açıklamalarda bulundu. Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Pazartesi yağış yok. Yarın salı İç Ege ve Akdeniz bölgesinde Çarşamba doğuda kuvvetli olmayan yağış geçişleri görülecek. Perşembe; Ege ve Marmara’da bir günlük kuvvetli yağış, akşam İç Anadolu’da, Cuma; Doğu’da yağış bir günlük olacak. Sıcaklık ise Perşembe günü düşecek, Cuma tekrar yükselecek.

İstanbul bugün parçalı bulutlu sıcaklık 25 derece, Perşembe günü 5 derece düşecek. Cumartesi 26 derece. Perşembe günü öğlene doğru İstanbul da şiddetli yağışa dikkat edeceğiz. Aynı gün Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale yede dikkat edeceğiz.”

SICAKLIKLARDA BUGÜN İSE DEĞİŞİKLİK YOK!

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ise yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Bursa: Parçalı bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28







