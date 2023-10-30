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Meteoroloji paylaştı! Sıcaklıklar düşecek, sağanak yağış için tarih belli oldu: İstanbul ve Ankara’da…

30.10.2023 09:23 | Son Güncelleme:
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Hava durumu ile ilgili beklenen sağanak yağış haberi sonunda geldi. Meteoroloji son yaptığı tahmininde Kasım ayının yağmurla birlikte geleceğini müjdeledi. İstanbul ve Ankara’da Kasım ayının ilk günlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bugün ise yurtta yağış beklenmezken hava durumu ile ilgili son tahminlerde belli oldu. İşte detaylar…

Meteoroloji paylaştı! Sıcaklıklar düşecek, sağanak yağış için tarih belli oldu: İstanbul ve Ankara’da…

Günlerdir beklenen yağışlı hava sonunda geliyor. Meteoroloji hava durumu ile ilgili son yaptığı 30 Ekim - 5 Kasım haftalık hava tahminini raporunda sağanak yağışla ilgili son dakika gelişmesini de paylaştı. Kasım ayı sağanak yağışla birlikte gelecek.

Yurt geneline mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji’den yapılan hava durumu tahminlerine göre ise çarşamba günü itibarıyla İstanbul dahil birçok ilde yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların cumaya kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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İSTANBUL’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞA DİKKAT!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden beklenen sağanak yağış hakkında açıklamalarda bulundu. Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Pazartesi yağış yok. Yarın salı İç Ege ve Akdeniz bölgesinde Çarşamba doğuda kuvvetli olmayan yağış geçişleri görülecek. Perşembe; Ege ve Marmara’da bir günlük kuvvetli yağış, akşam İç Anadolu’da, Cuma; Doğu’da yağış bir günlük olacak. Sıcaklık ise Perşembe günü düşecek, Cuma tekrar yükselecek.

İstanbul bugün parçalı bulutlu sıcaklık 25 derece, Perşembe günü 5 derece düşecek. Cumartesi 26 derece. Perşembe günü öğlene doğru İstanbul da şiddetli yağışa dikkat edeceğiz. Aynı gün Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale yede dikkat edeceğiz.”

SICAKLIKLARDA BUGÜN İSE DEĞİŞİKLİK YOK!

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ise yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Parçalı bulutlu 25
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Bursa: Parçalı bulutlu 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29
Samsun: Parçalı bulutlu 22
Trabzon: Parçalı bulutlu 23
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28


Günün önemli manşetleri


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