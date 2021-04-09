HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşacak

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşacak

09.04.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, hava sıcaklıklarını hissedilir derecede düşürdü. Meteoroloji bazı bölgelerde hava sıcaklığının 12 dereceye kadar azalacağını kaydederken, aynı zamanda zirai don uyarısında da bulundu. Öte yandan, İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava yeni hafta ile birlikte etkisini yitirecek. Önümüzdeki hafta hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşacak.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşacak

Meteoroloji’den hava durumu ile ilgili peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava yeni hafta ile birlikte etkisini yitirecek. Önümüzdeki hafta hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşacak.

İstanbul'da 3 gündür soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, önümüzdeki hafta hava sıcaklığı artıyor. Pazar gününden itibaren hava ısınmaya başlayacak. Hafta ortası sıcaklığın 20 dereceye ulaşması bekleniyor.

KUZEY, İÇ VE BATI KESİMLERİNDE SICAKLIKLAR AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6-12 derece azalacağını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Artvin ve Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı öngörülüyor. İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanağın kuvvetli olması bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Rakımı 400 metre ve üzeri yerler) ile Amasya ve Çorum çevrelerinde yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Bu nedenle başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 6-12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

13 Nisan Salı sabahına kadar Trakya kesimi, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olmasından dolayı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BAZI BÖLGELERDE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat), Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Denizlerde ise Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

DHA-AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
30 girişli 2 bin yıllık! Şimdilik bin 300 metre uzunluğunda30 girişli 2 bin yıllık! Şimdilik bin 300 metre uzunluğunda
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.