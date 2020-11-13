HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 09:12 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre Türkiye'nin orta ve batı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısında sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar varVan'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Şarkıcı Gülşen'den bikinili ayna pozu!
Şarkıcı Gülşen'den bikinili ayna pozu!
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
Diğer Haberler
Küçükçekmece'deki parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!
Küçükçekmece'deki parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!
Ege kıyılarına kadar geldi: Kabuğunu kırıp öldürün
Ege kıyılarına kadar geldi: Kabuğunu kırıp öldürün
Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 12 Kasım 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu! 11 milyon TL'yi aşan ikramiye!
Hasta yakınlarının çantasını çalarken suçüstü yakalandı
Hastanede yaptıklarından sonra böyle götürüldü
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer koronavirüse yakalandı
CHP'li vekil koronavirüse yakalandı
Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.