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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (16 Kasım İstanbul'da hava durumu)

16.11.2020 09:22 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (16 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Kasım verilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

16 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18
Bursa: Parçalı bulutlu 16
Adana: Parçalı ve az bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16

Kaynak: İHA

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