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Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
11.07.2024 10:58
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün sarı kodla birçok şehirde uyarıda bulundu. Aşırı sıcakların arttığı son günlerde bunaltıcı hava yerini sağanak yağışa ve gök gürültüsüne bırakacak gibi görünüyor. Meteoroloji ayrıca, İstanbul için ise saat aralığı vererek dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil 6 il için sarı kodla uyarıda bulundu. İstanbul'da saat 09.00 ile 15.00 arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan uyarısında bulundu.

Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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6 İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik görünmese de yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün, Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok bölge için sarı kodla uyarıda bulundu. Günlük sıcaklık ortalamasında belirgin değişiklikler görünmese de, bazı illerde sağanak yağış ve gök gürültüsü bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE: 39°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ: 35°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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EGE BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR: 33°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 38°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 36°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 35°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA: 37°C Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 35°C Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 35°C Parçalı bulutlu
ISPARTA: 35°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı çevreleri ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA: 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI: 35°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR: 33°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS: 34°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU: 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE: 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 27°C Parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Rize çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA: 33°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: 30°C Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS: 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 38°C Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN:31°C Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 42°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 38°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 40°C Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA : 41°C Parçalı ve az bulutlu

Express
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yağmur meteoroloj
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