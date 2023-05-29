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Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde sağanak yağış etkili olacak (29 Mayıs hava durumu)

29.05.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Yurdun tamamına yakınında sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri seviyesinde seyrederken, bazı bölgeler için ise kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Bir bölge için de toz taşınımı uyarısı geldi. İşte 29 Mayıs hava durumu tahmin raporunun detayları...

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde sağanak yağış etkili olacak (29 Mayıs hava durumu)

Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Kayseri, Niğde ve Rize dışında kalan yerlerin) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIKLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının, yurdun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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BAZI İLLERDE BEKLENEN GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İHA

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