Meteoroloji uzmanı uyardı, önümüzdeki 2 güne dikkat: Koronavirüsten daha tehlikeli

Türkiye'nin geneli soğuk havanın etkisi altına girdi. Yarından itibaren soğuk havanın kar yağışına dönüşeceğine dikkat çeken meteoroloji ve iklim uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşlerin koronavirüsten daha tehlikeli olduğu konusunda uyardı.
"Bundan birkaç gün önce de İstanbul’u etkisi altına alan lodos vardı. Sıcaklık 10 dereceye kadar artış gösterdi. Şimdi tam tersi olarak çok soğuk bir hava kütlesi Karadeniz üzerinden hızlı bir şekilde indi, rüzgar kuzeyli rüzgarlara dönüştü ve hızlı bir şekilde havayı soğutmaya başladı. Karadeniz üzerinden gelen bu soğuk hava etkisi yurdumuzun üzerine soğuk havayı pompalıyor. Bu da yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kara dönüşecek demek" diyen Özdemir, kar yağışının İstanbul’da deniz kenarlarında sulu kar, yüksek ve iç kesimlerde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar ile fırtına şeklinde yoğun olarak etkisini göstereceğini ifade etti.
İstanbul’un yüksek kesimlerinde muhakkak kar yağışı görüleceğine vurgulayan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, meteoroloji ve iklim uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "İstanbul’daki kar yağışı cuma gününe kadar devam edecek, yavaş yavaş Marmara’nın doğusu ve İç Anadolu Bölgesi’ne geçecek. Adıyaman, Antalya, Konya bugün çok dikkatli olmalı. Oralarda sel veya çok kuvvetli hava hadiseleri meydana gelecektir" dedi.
Türkiye genelinde etkili olan soğuk havaya karşı uyaran Özdemir, “İstanbul’da sulu kar olacak ama soğuk hava var. Kalp hastaları, nefes darlığı olanlara ve bağışıklık sistemi düşük kişilere sağlık açısından olumsuz etkileri olacaktır. Bu havalar Kovid-19’dan daha tehlikeli. Kitle şeklinde hastalıkları artıracaktır. Bu olumsuzluklara sebep olduğu için ani hava değişimleri kronik hastalıkları da tetikleyecektir. Yaşlıların evden çıkmaması, trafiğe çıkılmaması lazım. Bu günleri bu şekilde geçirmemiz gerekiyor. Nisan ayından itibaren ılık ve güzel havalar bekliyoruz. Mart maalesef kapıdan baktırdı” ifadelerini kullandı.
Cuma gününden itibaren soğukların yavaşlamaya başlayacağını dile getiren Özdemir, “Cumartesi günü yüksek basıncın etkisine gireceğiz. Bununla ilgili olarak rakımın yüksek olduğu yerlerde don olaylarına da dikkat etmek gerekiyor. Yağışlara da aldanmamak lazım, kuraklık hala devam ediyor. Su kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor. Atık sularımızı değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.
Bir açıklama da Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Şen şu açıklamaları yaptı:
Neredeyse 4 mevsimi birden yaşıyoruz, üç gün içerisinde. Dünkü sıcaklık ile bugünkü sıcaklık arasındaki fark bazı bölgelerde 15 dereceyi buldu. Ani bir soğuma ve ani bir ısınma yaşıyor, Türkiye 4 gündür. Bu ani değişimden dolayı gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı şeyleri gördük, bugün ise soğuk havayı gördük. Üç gün içerisinde görmek enteresandı. Bugün de 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü, her yıl kutlanır ona denk geldi.
Bugün hava çok soğuk dışarıda, eksi derecelerde değil ama rüzgar çok kuvvetli. Bu nedenden dolayı hissedilen sıcaklık çok düşüyor. Rüzgarlı günlerde dikkat etmeliyiz. Bu geceden itibaren de Trakya’dan başlayarak neredeyse İç Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Ege’de kar yağışı görülecek.
Yağış kuzeye Sibirya üzerinden sarktı. Önce Marmara Bölgesi’ne oradan İç Ege, İç Anadolu Bölgesi’ne geldi. Bu soğuk hava kar yağışını getirecek tabi. Bugün Eskişehir Kütahya, Bolu’da başladı. Ankara’da da akşam üstü başlayacak. Bu geceden itibaren de Trakya’dan başlayarak neredeyse İç Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Ege’de kar yağışı görülecek.
Yarın İstanbul’da akşama doğru karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı görülecek. Bu durum iki gün devam edecek. İç Anadolu’da Ocak, Şubat gibi olacak. Cuma günü batı kesimlerden gidiyor. Cumartesi gününden itibaren uzaklaşacak.
Hiç bahar gelecek diyemiyoruz. Biraz Nisan’ın ilk haftasında da bu kadar soğuk olmasa da yine yağışlı geçireceğiz gibi geliyor. Bahar sıcaklıkları İstanbul’da 16- 17 derece gibidir.
Bu kadar soğuk olmasa da hafta sonu yağış devam edecek. Bir aylık sürecek baktığımızda 16-17 dereceyi gördüğümüz gün sayısı birkaç gün. Güneydoğu’da bugün çamur yağabilir. Atmosferi tozdan temizleyecek. İstanbul’da yok.