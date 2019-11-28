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Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbullular yarına dikkat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Karadeniz ile Marmara için yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin ardından bir açıklama da AKOM'dan geldi. AKOM, yarın rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte İstanbul'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceğini belirtirken Pazar günü kentte havanın 10 dereceye kadar gerileyeceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI!

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Marmara denizinde; batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BİR UYARI DA AKOM'DAN GELDİ

İBB AKOM'dan yapılan uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünün yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Lodos yönlü rüzgârın yarın sabah erken saatlerden itibaren şiddetini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması beklenirken, beraberinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor." denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

İstanbul'da Pazar gününe kadar etkili olması beklenen güneyli rüzgârlar nedeni ile 16-18 dereceler aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü itibari ile rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesi ile birlikte 10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri, yağış nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşın hazır bekletiliyor. AKOM'dan koordine edilecek çalışmalar kapsamında kritik noktalarda da önlemler alınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Batı Karadeniz fırtına

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne istanbulmuş bee sözü bile yetecek bırakın ke di haline karışmayın
birilere bu habere hiç sevinmez onlar yağmur olmasında istanbul çöl olsun susuz kalsın istiyor ama ilahi adalet işte
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