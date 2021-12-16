Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (16 Aralık 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 aralık verilerine göre Türkiye genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye için sarı, Adana için ise turuncu uyarıda bulundu.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
İZMİR °C, 12°C
Çok bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 4°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 4°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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