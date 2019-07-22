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Metil alkol için 'bandrollü şişeden çıktı' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:02 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde, içtiği metil alkolden zehirlenerek hayatını kaybeden A.D.'nin (49) cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. A.D.'nin dayısı Menderes Doğaner, yeğeninin büfeden 'bandrollü' olarak satın aldığı alkolden zehirlenip, hayatını kaybettiğini belirterek, denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Metil alkol için 'bandrollü şişeden çıktı' iddiası

Kozan ilçesinde, 14 Temmuz'da alkol içen A.D., fenalaşınca yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan A.D., buradan Adana kent merkezindeki Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören A.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen A.D., otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. A.D.'nin cenazesi otopsinin ardından Buruk Mezarlığı'na toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

BANDROLLÜ İDDİASI

A.D.'nin dayısı Menderes Doğaner, yeğeninin bir büfeden bandrollü olduğu için satın aldığı içki yüzünden hayatını kaybettiğini belirterek denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

4 İLDE 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan 1 Temmuz’dan bu yana Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde’de son 22 günde 23 kişi metanol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA/İHA


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Anahtar Kelimeler:
Metil Alkol adana Kozan

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alkole indirim yapılsın acilen
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