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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2018 07:46 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a ilişkin soruşturmayı MYK toplantısında değerlendirdi. CHP lideri ‘Amaçları ekonomik gündemi saklamak’ değerlendirmesinde bulundu.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef göstermesiyle Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkındaki soruşturmayı “büyük bir korkutma ve sindirme çabasının ürünü” olarak nitelendirerek, “Asıl amaçları Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik gündemi saklamak” dedi.

CHP’nin dünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında sanatçılar Akpınar ile Gezen’in gözaltına alınması ele alındı.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, MYK üyeleri tek tek söz alarak bu konuda görüşlerini bildirirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da bu konuda bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

"DAYANIŞACAĞIZ"

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Akpınar ve Gezen’in gözaltına alınmasını, “Büyük bir korkutma ve sindirme çabasının bir ürünüdür” diye değerlendirdi. Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma açılması ve iki ismin polis eşliğinde adliyeye götürülmesiyle Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik gündemin saklanmak istendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu’nun, “Bu gündem üzerinden tartışmaların önünü kesmek istiyorlar. Sonuna kadar bu arkadaşlarımızla birlikte olacağız ve dayanışacağız” dediği belirtildi.


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