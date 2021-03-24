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  4. Metin Tarhan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi

Metin Tarhan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi

24.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 75 kişilik yeni MKYK üye listesinde yer alan Metin Tarhan, Alevi kanaat önderidir. AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadronun içerisinde yer alan Alevi kanaat önderlerinden Metin Tarhan, Alevi Dernekleri Federasyonu sözcülüğü ve Erikli Baba Kültür Derneği Başkanlığı yaptı…

Metin Tarhan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi

Yaşı, memleketi, ve hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunmayan Metin Tarhan, Erikli Baba Kültür Derneği başkanlığında o dönem Başbakan olan Erdoğan’la arasında geçen bir diyaloğu anlattı. Metin Tarhan, Erdoğan’dan Cem evlerinin ibadethane statüsüne alınması gerektiğini söylemişti…

METİN TARHAN KİMDİR?

Hayat hikâyesi ile ilgili pek bir bilgi bulunmayan AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Alevi kanaat önderlerinden Metin Tarhan, Alevi Dernekleri Federasyonu sözcülüğü ve Erikli Baba Kültür Derneği Başkanlığı görevinde bulundu.

Eriklibaba Kültür Derneği Başkanı olarak görev yaptığı dönemde o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’la sohbet eden Metin Tarhan, özellikle cemevlerinin ibadethane olarak yasal statüye kavuşturulması için destek beklediklerini açıklamıştı.

Erdoğan da Alevi toplumunun sorunlarını bildiğini ifade ederek, "Sorunları iktidarda çözmenin çabası içinde olacağız. Çözüm için farklı kesimlerin birbirleriyle yakınlaşması gerekir" ifadelerini kullanmıştı…

Erdoğan'a ziyaretinde o dönem Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ertuğrul Günay ile Alevi araştırmalarıyla tanınan Reha Çamuroğlu da eşlik etmişti…

İşte AK Parti MKYK listesi;

Abdurrahim Fırat

Abdurrahman Kurt

Ahmet Büyükgümüş

Ahmet Gündoğdu

Ahmet Sami Ceylan

Alaattin Parlak

Ali İhsan Yavuz

Ayhan Salman

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Belgin Uygur

Binali Yıldırım

Burhan Kayatürk

Burhan Sakallı

Bülent Tüfenkçi

Büşra Paker

Cem Şahin

Cüneyt Yüksel

Çiğdem Karaaslan

Derya Yanık

Efkan Ala

Emine Zeybek

Emre Ete

Erkan Kandemir

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Fatma Güldemet Sarı

Hacı Bayram Türkoğlu

Haluk İpek

Hamza Dağ

Hasan Sert

Hayati Yazıcı

İbharim Halil Yıldız

İsa Sinan Göktaş

İsmail Cenk Dilberoğlu

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfiye Selva Çam

Mehmet Ali Zengin

Mehmet Kasım Gülpınar

Mehmet Nil Hıdır

Mehmet Özhaseki

Menderes Türel

Metin Bulut

Metin Külünk

Metin Tarhan

Murat Baybatur

Mustafa Köse

Mustafa Şen

Mustafa Yel

Mücahit Birinci

Numan Kurtulmuş

Nurcan Dalbudak

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Ömer Çelik

Ömer İleri

Özlem Zengin

Öznur Çalık

Resul Kurt

Seda Sarıbaş

Sevan Sıvacıoğlu

Sevgi Yiğit

Sumru Altuğ

Sunay Karamık

Şamil Tayyar

Şaziye Gündüz

Şebnem Koçakelçi

Tahir Akyürek

Tuba Vural Çokal

Türk İslam Karakoç

Vedat Demiröz


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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