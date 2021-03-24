Metin Tarhan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi

Yaşı, memleketi, ve hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunmayan Metin Tarhan, Erikli Baba Kültür Derneği başkanlığında o dönem Başbakan olan Erdoğan’la arasında geçen bir diyaloğu anlattı. Metin Tarhan, Erdoğan’dan Cem evlerinin ibadethane statüsüne alınması gerektiğini söylemişti…
Hayat hikâyesi ile ilgili pek bir bilgi bulunmayan AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Alevi kanaat önderlerinden Metin Tarhan, Alevi Dernekleri Federasyonu sözcülüğü ve Erikli Baba Kültür Derneği Başkanlığı görevinde bulundu.
Eriklibaba Kültür Derneği Başkanı olarak görev yaptığı dönemde o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’la sohbet eden Metin Tarhan, özellikle cemevlerinin ibadethane olarak yasal statüye kavuşturulması için destek beklediklerini açıklamıştı.
Erdoğan da Alevi toplumunun sorunlarını bildiğini ifade ederek, "Sorunları iktidarda çözmenin çabası içinde olacağız. Çözüm için farklı kesimlerin birbirleriyle yakınlaşması gerekir" ifadelerini kullanmıştı…
Erdoğan'a ziyaretinde o dönem Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ertuğrul Günay ile Alevi araştırmalarıyla tanınan Reha Çamuroğlu da eşlik etmişti…
İşte AK Parti MKYK listesi;
Abdurrahim Fırat
Abdurrahman Kurt
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ali İhsan Yavuz
Ayhan Salman
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Belgin Uygur
Binali Yıldırım
Burhan Kayatürk
Burhan Sakallı
Bülent Tüfenkçi
Büşra Paker
Cem Şahin
Cüneyt Yüksel
Çiğdem Karaaslan
Derya Yanık
Efkan Ala
Emine Zeybek
Emre Ete
Erkan Kandemir
Fatih Şahin
Fatma Aksal
Fatma Betül Sayan Kaya
Fatma Güldemet Sarı
Hacı Bayram Türkoğlu
Haluk İpek
Hamza Dağ
Hasan Sert
Hayati Yazıcı
İbharim Halil Yıldız
İsa Sinan Göktaş
İsmail Cenk Dilberoğlu
Jülide Sarıeroğlu
Leyla Şahin Usta
Lütfiye Selva Çam
Mehmet Ali Zengin
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Nil Hıdır
Mehmet Özhaseki
Menderes Türel
Metin Bulut
Metin Külünk
Metin Tarhan
Murat Baybatur
Mustafa Köse
Mustafa Şen
Mustafa Yel
Mücahit Birinci
Numan Kurtulmuş
Nurcan Dalbudak
Nurettin Canikli
Orhan Miroğlu
Ömer Çelik
Ömer İleri
Özlem Zengin
Öznur Çalık
Resul Kurt
Seda Sarıbaş
Sevan Sıvacıoğlu
Sevgi Yiğit
Sumru Altuğ
Sunay Karamık
Şamil Tayyar
Şaziye Gündüz
Şebnem Koçakelçi
Tahir Akyürek
Tuba Vural Çokal
Türk İslam Karakoç
Vedat Demiröz