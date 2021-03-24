Metin Tarhan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi

Yaşı, memleketi, ve hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunmayan Metin Tarhan, Erikli Baba Kültür Derneği başkanlığında o dönem Başbakan olan Erdoğan’la arasında geçen bir diyaloğu anlattı. Metin Tarhan, Erdoğan’dan Cem evlerinin ibadethane statüsüne alınması gerektiğini söylemişti…

METİN TARHAN KİMDİR?

Hayat hikâyesi ile ilgili pek bir bilgi bulunmayan AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Alevi kanaat önderlerinden Metin Tarhan, Alevi Dernekleri Federasyonu sözcülüğü ve Erikli Baba Kültür Derneği Başkanlığı görevinde bulundu.

Eriklibaba Kültür Derneği Başkanı olarak görev yaptığı dönemde o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’la sohbet eden Metin Tarhan, özellikle cemevlerinin ibadethane olarak yasal statüye kavuşturulması için destek beklediklerini açıklamıştı.

Erdoğan da Alevi toplumunun sorunlarını bildiğini ifade ederek, "Sorunları iktidarda çözmenin çabası içinde olacağız. Çözüm için farklı kesimlerin birbirleriyle yakınlaşması gerekir" ifadelerini kullanmıştı…

Erdoğan'a ziyaretinde o dönem Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ertuğrul Günay ile Alevi araştırmalarıyla tanınan Reha Çamuroğlu da eşlik etmişti…