HABER

METİN TOPUZ DAVASINDA İKİNCİ GÜN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:51 | Son Güncelleme

-TANIKLAR DİNLENİYOR  Haber: Özden ATİK/İstanbul DHA Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın ikinci günkü duruşması başladı.

-TANIKLAR DİNLENİYOR

Haber: Özden ATİK/İstanbul DHA
Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın ikinci günkü duruşması başladı. Duruşmada ifade veren gizli tanık Yavuz, Topuz'un 17/25 Aralık operasyonları öncesinde Mali Şubeye çok rahat bir şekilde geldiğini belirterek "Metin Topuz, bir tercüman gibi değil de oranın sahibi gibiydi. Bu benim kendi değerlendirmem" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz getirildi. Duruşmayı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ile bazı yabancı gazeteciler de izledi. Duruşmada gizli tanık Yavuz'un, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yüzü görülmeyecek şekilde görüntü bozularak ifadesi alındı.
Kendisi de Mali Şubede görevli olduğu sırada Metin Topuz'un yanındaki yabancılarla şubeye geldiğini, 17/25 Aralık operasyonları öncesinde Topuz'un çok rahat bir şekilde şubeye girdiğini, Yakup Saygılı'nın kendisini karşıladığını ve buna ilişkin kamera kayıtları olduğunu söyledi. Gizli tanık Yavuz, Yakup Saygılı'nın kaybolan tabletiyle ilgili seyahatinde de Metin Topuz'un bulunduğunu, Topuz'un şube müdürü ve yardımcıları ile ilişkisinin son derece yakın olduğunu belirtti. Mali Şube Müdürlüğü'nun uyuşturucu konularına bakmadığını da belirten gizlik tanık, Yakup Saygılı'nın herkesle görüşmediğini, ancak Metin Topuz'a ihtimam gösterdiğini söyledi. Gizli tanık Yavuz, "Metin Topuz, bir tercüman gibi değil de oranın sahibi gibiydi. Bu benim kendi değerlendirmem" dedi. Duruşma tanık dinlenmesiyle devam ediyor.

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
İBB organik atıkları işleyerek gübre ve elektrik üretecek tesisin inşaatına başladıİBB organik atıkları işleyerek gübre ve elektrik üretecek tesisin inşaatına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Malatya'da art arda iki deprem!

Malatya'da art arda iki deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MİT ve TSK'dan PKK'nın lider kadrosuna ortak operasyon! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Terör saldırılarında ölenlerin sayısı azaldı

Sonuçlar belli oldu! 2018'de azaldı...

Günlük burç yorumları 27 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Kadın belediye otobüs şoförünün yüzüne biber gazı sıktı

Sokak ortasında vahşet! Kadın şoförün yüzüne sıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.