HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Metrekaresinde 20 bin taş bulunuyor! 600 dolardan dünyanın dört bir yanına satılıyor

Metrekaresinde 20 bin taş bulunuyor! 600 dolardan dünyanın dört bir yanına satılıyor

05.12.2023 09:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ustası Suriyeli Mehmed Eldeni, savaştan sonra yerleştiği Türkiye’de işlerini geliştirdi. Eldeni, 30 çalışanıyla ürettiği eserleri metrekaresini 600 dolardan satıyor. Tablolar; Amerika, Fransa, Almanya, Kanada ve Avustralya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına satılıyor. İşte detaylar...

Metrekaresinde 20 bin taş bulunuyor! 600 dolardan dünyanın dört bir yanına satılıyor

Türkiye’nin güneyinde yer alan Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası milyonlarca insan ülkemize göç etmişti. Savaş sonrası hayatları ve meslekleri değişen Suriye vatandaşları, Türkiye’de çeşitli meslek gruplarına yöneldiler. Savaş sonrası Hatay’ın Reyhanlı ilçesine göç eden resim öğretmeni Mehmed Eldeni de burada yeni bir yaşam kurdu. Sanat eserleri konusunda yetenekli olan Eldeni, Reyhanlı ilçesinde mozaik ürünleri konusunda kendini geliştirerek bu alanda tablolar üretmeye başladı.

08c14c69-6c9a-44a6-9d18-f505d3bb72cc

Başarısıyla ve eserleriyle takdir toplayan Eldeni, Türk ortağıyla birlikte işlerini geliştirerek namını ülke sınırlarının dışına taşıdı. Reyhanlı’da bulunan mozaik atölyesinde yaklaşık 30 çalışanı bulunan Eldeni’nin metrekaresini 600 dolardan sattığı tablolar; Amerika, Fransa, Almanya, Kanada ve Avustralya olmak üzere dünyanın dört bir yanına satılıyor.

55084cd4-ae83-486e-b5be-442792778c2c

“DAHA ÇOK ULUSLARARASI SATIŞ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Ürünlerini daha çok yurt dışına sattığını ifade eden Eldeni, “2010 yılına kadar bu işi Suriye’de yaptık. Savaştan sonra 2011 yılında Türkiye’ye geldik. Burada bu işi yapmaya çalışıyoruz. Daha çok uluslararası satış yapmaya çalışıyoruz. Avrupa, Amerika, Arap ülkelerinde ve Türkiye’de alıcılarımız var. Amerika, Fransa, Almanya, Kanada ve Avustralya olmak üzere en çok satışımız bu ülkelere var. İnternet üzerinden satmaya çalışıyoruz. Dünyanın her tarafına satmaya çalışıyoruz. İnternet üzerinden pazarlama yapmaya çalışıyoruz” dedi.

31e7e76c-8139-4abf-a451-a4472eaf33f6

20 BİN TAŞ BULUNAN 1 METREKARE ESER 600 DOLAR

Yurt dışına 600 dolardan satılan bir metrekare eserde yaklaşık 20 bin taş bulunduğunu belirten Eldeni, “Bizde 22 çalışan ustamız var, 5 kişi de kesim işleri yapıyor. Dokuma işlerini yapan kadınlar da var. Eserin yapımı büyüklüğüne göre, taşın inceliğine göre değişiyor. Kimisi 10 gün, kimisi 4 gün, kimisi 20 gün, 1 ayda ve 2 ayda yapılan eserler var. Yapılan eserin büyüklüğüne ve taşına göre yapım süresi değişiyor. Türkiye’de metresini dolar ile satıyoruz. Metrekaresini Türkiye’de 200 ile 400 dolar arasında satıyoruz. Dış ülkelere de 600 dolardan başlayan fiyatlarla satıyoruz. Bir metrekarede yaklaşık 20 bin taş bulunuyor. Taşın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de bu sayı değişebiliyor” ifadelerini kullandı.

a2e6f610-025d-4899-9a4b-d0375780addd

“21 TABLO VAR, AMERİKA’YA GİDECEK”

Atölye çalışanı Veli Engir, 21 tablonun Amerika’ya gönderilme aşamasında olduğunu belirterek, “Biz mozaik üzerine çalışıyoruz. 23 çalışanımız var. Şimdi bu mozaik hazır; 21 tablo var. Amerika’ya gidecek. 81 tablo da Filistin’e gidecek” dedi.

İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu'nun sağ kolu Ongun da aday oluyor!İmamoğlu'nun sağ kolu Ongun da aday oluyor!
Donald Trump destekçileri tarafından kutsandıDonald Trump destekçileri tarafından kutsandı
İki sevgilinin tartışması bölgede bomba paniği yarattı!İki sevgilinin tartışması bölgede bomba paniği yarattı!
Anahtar Kelimeler:
Hatay mozaik tablo
En Çok Okunan Haberler
''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

"İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusuna olay yanıt! Ünlü şarkıcıya dair bomba sözler

"İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusuna olay yanıt! Ünlü şarkıcıya dair bomba sözler

Seçil Erzan'ın Denizbank'a verdiği ifade ortaya çıktı!

Seçil Erzan'ın Denizbank'a verdiği ifade ortaya çıktı!

CHP'yi reddeden İYİ Parti'den ilk istifa!

CHP'yi reddeden İYİ Parti'den ilk istifa!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 'Bir an önce açıkla'

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 'Bir an önce açıkla'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.