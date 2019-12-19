KADIN

Metro defilesi! Moschino büyük şapka ve çanta modelleriyle sosyal medyaya damga vurdu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü İtalyan moda markası Moschino geçtiğimiz günlerde New York metrosunda defile düzenledi. Başta ünlü yıldız Winnie Harlow gibi mankenlerin boy gösterdiği defilede, markanın kullandığı büyük boy şapka ve çantalar öne çıktı.

Metro defilesi! Moschino büyük şapka ve çanta modelleriyle sosyal medyaya damga vurdu

Moda devi Moschino'nun metroda yaptığı defilenin görüntüleri konuşulmaya devam ediyor. Markanın kullandığı büyük şapka ve çantalar sosyal medyada viral oldu.

ÇOK KONUŞULDU

Mankenlerin metro istasyonundaki büyük boy çantalarla yürüdüğü görüntüler sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Metro içinde büyük çantayla yürümekte zorlanan mankenin görüntüleri markanın resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Bu görüntülerdeki, gittikçe büyüyen ve kapılara sığmayan sırt çantaları sosyal medyada espriyle karşılandı.


'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
Gerçek olan bu! Kendinizi başkasıyla kıyaslamayınGerçek olan bu! Kendinizi başkasıyla kıyaslamayın
Sınırları zorladılar! En çok onlar arandıSınırları zorladılar! En çok onlar arandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Moschino Moschino metro defile

En Çok Okunan Haberler

Önemli uyarı! Günde 5 porsiyon yerseniz...

Önemli uyarı! Günde 5 porsiyon yerseniz...

Paça çorbası tarifi ve paça çorbasının faydaları

Paça çorbası tarifi ve paça çorbasının faydaları

Kimin sinirleri bozulmadı ki? Bu sırrı siz de öğrenin

Kimin sinirleri bozulmadı ki? Bu sırrı siz de öğrenin

Regl dönemi için üretildi! Üç tampon sıvı emiyor

Regl dönemi için üretildi! Üç tampon sıvı emiyor

Gerçek olan bu! Kendinizi başkasıyla kıyaslamayın

Gerçek olan bu! Kendinizi başkasıyla kıyaslamayın

En çok göğüs ve popo bölgesi etkileniyor

En çok göğüs ve popo bölgesi etkileniyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Siyah noktalardan kurtulmanın doğal ve ucuz yolu

Siyah noktalardan kurtulmanın doğal ve ucuz yolu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mutfağınızdaki sırrı bir de saçınıza uygulayın

Mutfağınızdaki sırrı bir de saçınıza uygulayın

Gevrek, çiğdem bitti sıra geldi buna! İşte İzmir kumralı

Gevrek, çiğdem bitti sıra geldi buna! İşte İzmir kumralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Modeller 'vücut kusurlarını' açıkladı! Sözleri güven kazanmanızı sağlayabilir

Gerçek olan bu! Kendinizi başkasıyla kıyaslamayın

En çok onlar arandı! Google 2019 yılında modanın en çok arananlarını açıkladı

Sınırları zorladılar! En çok onlar arandı

Güzellik uğruna çekilen eziyet! Yüzüne yapışan maskeyi acı içinde çıkardı

Yüzüne yapıştı, bir saat boyunca acı çekti

'Deodorantı yatarken kullanın!' Peki nasıl bir etkisi var?

'Deodorantı yatarken kullanın!' Peki nasıl bir etkisi var?

Cilt çatlaklarını tetikleyen 3 maddeye dikkat

Cilt çatlaklarını tetikleyen 3 maddeye dikkat

Baby Face Beauty ile cildinizdeki izlerle vedalaşın

Dakikalar içinde cildinizdeki izlerle vedalaşın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.