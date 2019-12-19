Metro defilesi! Moschino büyük şapka ve çanta modelleriyle sosyal medyaya damga vurdu

Moda devi Moschino'nun metroda yaptığı defilenin görüntüleri konuşulmaya devam ediyor. Markanın kullandığı büyük şapka ve çantalar sosyal medyada viral oldu.
#Repost @wwd When someone gets on the subway during rush hour and refuses to take off their ???? De'Laney Ortiz ????: Emily Mercer#Moschino @ITSJEREMYSCOTT #moschinofashionshow #wwdfashion #nyc— Moschino (@Moschino) 12 Aralık 2019
???? https://t.co/qn2J7HYHGM pic.twitter.com/wcS6d7XT2b
Mankenlerin metro istasyonundaki büyük boy çantalarla yürüdüğü görüntüler sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Metro içinde büyük çantayla yürümekte zorlanan mankenin görüntüleri markanın resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
Bu görüntülerdeki, gittikçe büyüyen ve kapılara sığmayan sırt çantaları sosyal medyada espriyle karşılandı.
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