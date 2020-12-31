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Metro: Last Light Redux GoG'ta ücretsiz!

31.12.2020 12:38 | Son Güncelleme:
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Metro: Last Light Redux GoG'ta ücretsiz!

Dijital oyun platformu GoG Metro: Last Light Redux isimli oyunu ücretsiz hale getirdi. Epic Games Store gibi ücretsiz oyunlar veren GoG'ta Metro: Last Light Redux artık ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Metro: Last Light Redux oyunu bazı oyunculara tanıdık gelebilir. 2013 yılında piyasaya çıkan oyun, aslında oyuncuların gönlünde ayrı bir yeri olduğu söylenen Metro 2033'ün devamı niteliğinde. Fakat söylediklerimiz sizi yanıltmasın. Zira hikaye odaklı olan Metro: Last Light Redux da Metro 2033 kadar oyunculardan geçer not almayı başarmış bir oyun. Şimdi ise hikaye odaklı atmosferik FPS oyunu Metro: Last Light Redux, GoG tarafından ücretsiz hale getirildi.

METRO: LAST LİGHT REDUX ÜCRETSİZ OLDU

Dijital oyun platformu GoG, Metro: Last Light Redux oyununu ücretsiz yaptı. Oyuncular, GoG hesaplarıyla birlikte oyunu ücretsiz olarak indirebiliyor. Metro: Last Light'ı indirmek için gereken GoG hesabı ise ücretsiz bir şekilde edinilebiliyor.

Metro Last Light Redux

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METRO: LAST LİGHT REDUX SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows Vista, 7 ya da 8 (64-bit)
  • İşlemci: Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU ya da daha hızlısı)
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT
  • DirectX: Sürüm 10
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
    Önerilen Sistem Gereksinimleri
  • İşletim sistemi: Windows 7 ya da 8 (64-bit)
  • İşlemci: Any Quad Core ya da 3.0+ GHz Dual Core CPU
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 480
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
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