Metro: Last Light Redux GoG'ta ücretsiz!

Metro: Last Light Redux oyunu bazı oyunculara tanıdık gelebilir. 2013 yılında piyasaya çıkan oyun, aslında oyuncuların gönlünde ayrı bir yeri olduğu söylenen Metro 2033'ün devamı niteliğinde. Fakat söylediklerimiz sizi yanıltmasın. Zira hikaye odaklı olan Metro: Last Light Redux da Metro 2033 kadar oyunculardan geçer not almayı başarmış bir oyun. Şimdi ise hikaye odaklı atmosferik FPS oyunu Metro: Last Light Redux, GoG tarafından ücretsiz hale getirildi.

METRO: LAST LİGHT REDUX ÜCRETSİZ OLDU

Dijital oyun platformu GoG, Metro: Last Light Redux oyununu ücretsiz yaptı. Oyuncular, GoG hesaplarıyla birlikte oyunu ücretsiz olarak indirebiliyor. Metro: Last Light'ı indirmek için gereken GoG hesabı ise ücretsiz bir şekilde edinilebiliyor.

METRO: LAST LİGHT REDUX SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri