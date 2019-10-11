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Metro personelinin dikkati kayıp vatandaşı ailesiyle buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 14:04 | Son Güncelleme

Metro personelinin dikkati kayıp vatandaşı ailesiyle buluşturdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Metro personelinin dikkati sayesinde, Aksaray'da yaşayan ve 4 gün önce kaybolduğu öğrenilen engelli vatandaş ailesine kavuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, metro personeli, 8 Ekim Salı günü Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nın Ayrılık Çeşmesi istasyonunda bir yolcuyla tedirgin davranışları üzerine iletişime geçti.

Aynı zamanda konuşma zorluğu da çeken ve yüzde 50 engelli bulunan Cengiz Karabacak isimli yolcu, istasyon amirliğine alınarak ağırlandı.

Alınan bilgiler üzerine vatandaşın oğlu Ramazan Karabacak'a ulaşan personel, Karabacak'ın 4 gündür kayıp olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile polis ekiplerine de bilgi verildi.

Gerekli incelemenin polis ekiplerince yapılmasının ardından Cengiz Karabacak, Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nda görevli özel güvenlik görevlisi Giger Çelebi tarafından Dudullu'daki şehirlerarası otobüs terminaline götürülerek, memleketi Aksaray'a uğurlandı.

Ramazan Karabacak, babasının evine ulaşmasının ardından güvenlik görevlisi Giger Çelebi'yi arayarak teşekkür etti.

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