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  4. Metrobüste “Ayağıma bastın” kavgasında ortalık karıştı! O anlar böyle görüntülendi

Metrobüste “Ayağıma bastın” kavgasında ortalık karıştı! O anlar böyle görüntülendi

23.01.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde metrobüste yabancı uyruklu iki kişi ile kimliği belirsiz şahıs arasında “Ayağıma bastın” kavgası çıktı. İki kişiye birden saldıran sinirli şahıs, bir süre sonra metrobüsten inerek uzaklaşırken yolcuların da tepki gösterdiği kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 22 Ocak Pazar günü saat 18.30 sıralarında Avcılar - Beylikdüzü yönünde giden bir metrobüste meydana geldi.

BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI

İddiaya göre metrobüse binen Mısır uyruklu Muhammed Ahmed ve Abdulsamet Matar isimli iki kişi ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında kavga çıktı. Kavganın sebebinin ise Muhammed Ahmed’in, kimliği belirsiz şahsın ayağına basması olduğu öne sürülürken metrobüste ortalık karıştı.

"ÇOCUKLAR VAR, YAPMAYIN"

Sinirli şahıs, Ahmed’e ve Matar’a saldırırken aracın içindeki diğer yolcular ise "Çocuklar var, yapmayın" diyerek duruma tepki gösterdi. Yaşanan kavga, şahsın Haramidere durağında metrobüsten inmesiyle son bulurken Ahmed ve Matar’ın konu ile ilgili şahıstan şikayetçi olduğu iddia edildi.

O anlar metrobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

(İHA)

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