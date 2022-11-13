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Metrobüste gördüklerine dayanamadı, tacizciyi böyle engelledi! 'Gözünü kapatmamış bir vatandaşa rastladı'

13.11.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü Avcılar'daki metrobüs durağında meydana gelen taciz olayında, tacizci A.Ş.'yi polise teslim eden ve tutuklanmasını sağlayan Hakan Demirci, mide bulandıran olay anını anlattı. Demirci, ''Gördüklerim karşısında kayıtsız kalamadım. başörtülü bir kadın vardı, ona doğru temas etmeye çalıştı. O kadın uzaklaştı. Sonra yabancı uyruklu bir kadının kalçasını elledi. Bunu görünce o anda adamı ensesinden tuttum. Polise teslim ettim. Gözünü kapatmamış bir vatandaşa rastladı" dedi.

Metrobüste gördüklerine dayanamadı, tacizciyi böyle engelledi! 'Gözünü kapatmamış bir vatandaşa rastladı'

Olay, cuma günü saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan A.Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu. Yolcuların tepki gösterdiği A.Ş., polise teslim edildi. Küçükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Metrobüste kadınlara tacizde bulunan A.Ş.'yi fark ederek müdahalede bulunan Hakan Demirci, o anları DHA muhabirine anlattı. Kamu kurumunda görev yaptığını ve akşam mesaiden çıktıktan sonra Cevizlibağ'dan metrobüse bindiğini belirten Hakan Demirci, gördükleri karşısında kayıtsız kalamadığını söyledi.

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"GÖZÜNÜ KAPATMAMIŞ BİR VATANDAŞA RAST GELDİ"

Metrobüste bir kadının kendisine doğru yaklaştığını ifade eden Hakan Demirci, "Baktım kadının yanında bir adam var. Adamın etrafında kalabalık da yoktu. Ama kadınla bir teması var. Yerimizi değiştirmek istedim, adam hemen yönünü değiştirdi. Onun yan tarafında başı dönük başörtülü bir kadın vardı, ona doğru temas etmeye çalıştı. O kadın da uzaklaştı. Döndü, arka tarafında yabancı uyruklu bir kadın vardı. Onun kalçasını elledi. Bunu görünce o anda adamı ensesinden tuttum. Emniyet güçlerine teslim etmek için 'Gel buraya' dedim.

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TACİZCİ: BEN İYİ BİR ADAMIM

Yabancı uyruklu kadın da 'Ne yapıyorsun' tarzında bir şey dedi. Yanımdaki kadın da 'Evet bana da temasta bulundu' dedi. İnsanlar adama vurmaya çalıştı. Ben onu metrobüsten indirip gelen emniyet güçlerine teslim ettim. Bir yolcunun çektiği ve yayınlanan haberlerin altına tacizci olduğunu nereden anladığıma dair yorumlar yazmışlar. Adam kadınların etrafında dönüyordu. Üç kadına da aynı şekilde tacizde bulundu. Arkadaşlar gözünüz açık olsun. Yolculuklar sırasında araçlarda emniyet gücü yok, müdahale edip gereğini yapmak gerek. 2 kadın da şikayet etti. 'Gözünü kapatmamış' bir vatandaşa rastladı. Toplu taşımada kadınlarla mesafeyi korumak gerek. Kadınlara temas ettiniz mi bu tacizdir. Başka açıklaması yok. Adam da kabul etti. 'Ben iyi bir adamım' dedi. Özür diledi. Buna katılmıyorum" şeklinde konuştu.

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*Tacize müdahale eden Hakan Demirci

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(DHA)

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Avcılar taciz

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