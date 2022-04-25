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Metrobüste inanılmaz anlar! ‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım’

25.04.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un en yoğun ulaşım araçlarından biri olan metrobüste şoke eden anlar yaşandı. Beylikdüzü’nde erkek bir yolcu yer verme nedeni ile tartıştığı kadına "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" dedi.

Metrobüste yaşanan anlar dehşete düşürdü. Beylikdüzü'nde, erkek yolcu metrobüs için yer verme nedeni ile tartıştığı kadına, "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" diyerek tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda yaşandı. İddiaya göre erkek yolcu, kadın yolcu ile yer verme nedeni ile tartışmaya başladı. Tartışma iki tarafın da birbirine bağırması ile bir süre devam etti.

‘BEN KAFA KOPARMAKTAN YATTIM’

Erkek yolcu tartıştığı kadına, "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" dedi. Kadının, "Koparamazsın" şeklinde cevap vermesi üzerine tehditlerine devam eden yolcu, "Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım" dedi. Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi.

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Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti. İki tarafın da polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise metrobüsteki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA


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metrobüs
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