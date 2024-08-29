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Metroda çocuğa saldıran şüpheli hakkında soruşturma!

29.08.2024 01:19
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Metroda çocuğa saldıran şüpheli hakkında soruşturma!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti.

"Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesini kullanan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar."

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
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