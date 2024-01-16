Metroda intihar girişimi: Kendini raylara attı! 'Ben ölmek istiyorum'

Korkutan olay, Üsküdar’da bulunan Ünalan metro istasyonunda saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir kadın intihar etmek için kendisini raylara attı.

METRONUN ALTINDA ARADILAR

Duran trenin kendisine çarpmamasıyla yara almayan kadın rayların olduğu bölümden yukarı çıkmadı. Kadını raylardan istasyona çıkarmak için gelen güvenlik görevlisi trenin altında ve çevresinde kadını aramaya başladı.

'BEN ÖLMEK İSTİYORUM'

Güvenlik görevlisinin trenin altında aradığı kadın trenin yanından çıkarak güvenlik görevlisine ‘ben ölmek istiyorum’ dedi. İstasyondaki vatandaşlar da ‘değmez’ diyerek kadını vazgeçirmeye çalıştı.

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Yaşanan o ilginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA





