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  4. Metroda intihar girişimi: Kendini raylara attı! 'Ben ölmek istiyorum'

Metroda intihar girişimi: Kendini raylara attı! 'Ben ölmek istiyorum'

16.01.2024 17:50 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da Ünalan metro istasyonunda yürekleri ağza getiren bir intihar girişimi yaşandı. Raylara atlayan bir kadın, trenin durmasıyla yara almadan olayı atlattı. Güvenlik görevlisi kendisini trenin altında ararken trenin yanından çıkan kadın, kendisini arayan güvenliğe ‘ben ölmek istiyorum’ dedi. O ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

Korkutan olay, Üsküdar’da bulunan Ünalan metro istasyonunda saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir kadın intihar etmek için kendisini raylara attı.

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METRONUN ALTINDA ARADILAR

Duran trenin kendisine çarpmamasıyla yara almayan kadın rayların olduğu bölümden yukarı çıkmadı. Kadını raylardan istasyona çıkarmak için gelen güvenlik görevlisi trenin altında ve çevresinde kadını aramaya başladı.

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'BEN ÖLMEK İSTİYORUM'

Güvenlik görevlisinin trenin altında aradığı kadın trenin yanından çıkarak güvenlik görevlisine ‘ben ölmek istiyorum’ dedi. İstasyondaki vatandaşlar da ‘değmez’ diyerek kadını vazgeçirmeye çalıştı.

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İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Yaşanan o ilginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

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İntihar İstanbul metro
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