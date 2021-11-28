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Metrodaki bıçaklı saldırganla ilgili çarpıcı polis detayı

28.11.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy metrosunda bir kadına bıçaklı saldırıda bulunan Emrah Yılmaz'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganın babası yaptığı açıklamada, "Tedavisi için belge çıkardım. Kaymakamlık onay verdi. Sonra polise bildirdik. Emrah polislere 'Bugün müsait değilim. Siz gidin ben gelirim' demiş. Ben polise 'Bunu götürün, bu gelmez' dedim ama polis bana 'Yok. Ben konuştum yarın gelecek.' dedi. Gidiş o gidiş, gitmedi." ifadelerini kullandı.

Metrodaki bıçaklı saldırganla ilgili çarpıcı polis detayı

Tavşantepe metrosunda bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz, oğlunun madde bağımlısı olduğunu, krize girdiği zaman kendilerine de saldırdığını ve tehdit ettiğini, bu nedenle savcılığa 12 dilekçe sunduğunu söyledi. Oğlu hakkında açılan 23 davanın 12'sini kendisinin açtığını belirten baba Yılmaz, "5 aydır onunla aynı evde oturmuyoruz. Evine hiç gitmedim. 2 senedir onunla konuşmuyorum. Çünkü onun yaptıkları ağrıma gitti. Türk halkından ve ayrıca bayandan da özür dilerim. Ya birine zarar verseydi, ben razı mıyım? Vicdan azabından ben de gidecektim" dedi. Baba Yılmaz, oğlunun 2018 yılında para vermediği gerekçesiyle annesini rehin aldığını ve oğlunun 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını da anlattı.

"ALIN GÖTÜRÜN DEDİM, POLİS YOK DEDİ"

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım Çarşamba günü, bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz konuştu. Baba Yılmaz, "Oğlum Emrah Yılmaz madde bağımlısı. Ondan dolayı krize girdiği zaman bize de zor anlar yaşattı, bize de saldırdı. Emrah Yılmaz'ı ben Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdim. 12 tane dilekçem var savcılıkta. CİMER'e ve Kaymakamlığa da bildirdim. Ben de belge de var. Tedavi için belge de çıkardım. Kaymakamlık onay verdi, onu AMATEM'e alacaktık. Onaydan sonra polise bildirdik. Polis gelmiş eve, 'Emrah Yılmaz, seni götüreceğiz.' demiş. Emrah da demiş ki, 'Ben bugün müsait değilim. Siz gidin ben gelirim.". O arada polis beni aradı. Ben de polise dedim ki, 'Memur bey, bu adam gelmez. Alın götürün bunu AMATEM'e yatırın. Çünkü bu adam ağırlaşıyor. Başımız ağrımasın, insanlara zarar vermesin. Alın götürün.' dedim. Polis, "Yok" dedi, 'Ben konuştum yarın gelecek.' dedi. Gidiş o gidiş, gitmedi" dedi.

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"BU ÇOCUK RAHATSIZ, PSİKOLOJİSİ BOZUK"

Oğlu Emrah Yılmaz hakkında açılan davalardan bahseden baba Yılmaz, "23 tane dava diyorlar. Onun 11'ini mi 12'sini mi ben açmışım. Bu çocuk rahatsız, psikolojisi bozuk. Bu çocuğun tedavi olması gerekiyor. Maddeye bulaşmış, maddeye bulaşan kişileri de biliyorsunuz. Bulamayınca saldırgan oluyor. Evin içerisinde huzursuzluk yapıyordu. Para istiyordu, zorluyordu. Vermezsen bazen krize girdiği zaman dolapları tekmeliyordu. Sağa solu kırıyordu. Bizi de tehdit ediyordu" diye konuştu.

"TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Oğlunun 5 aydır onunla aynı evde oturmadığını söyleyen Yılmaz, "Evine hiç gitmedim. 2 senedir onunla konuşmuyorum. Çünkü onun yaptıkları ağrıma gitti. O oraya gitti. Benimle değildi 5 aydan beri. Kim üzülmez, kim ister evladı böyle bir şey yapsın. Ben Türk halkından özür diliyorum. Ayrıca bayandan da özür dilerim. Bayan kendisi de anlatıyor. Bu arada bayan bunu da darbetmiş. Ya birine zarar verseydi, ben razı mıyım? Vicdan azabından ben de gidecektim" şeklinde konuştu.

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"POLİSLER İKNA EDİYOR, 1-2 SAAT SONRA KAPIYI AÇIYOR"

Emrah Yılmaz'ın 2018 yılında annesi İpek Yılmaz'ı rehin alması hakkında konuşan Ziya Yılmaz, "Ben o zaman Bakkalköy'de bir firmada çalışıyordum. Annesinden yine para istemiş. Annesi de 'Oğlum paramız yok. Baban zaten bizden çok sana para veriyor, masraf ediyor' demiş. Tartışmışlar, annesine bir tane vurmuş herhalde. Kendisinde değil zaten krize girdi mi kimseyi tanımıyor. Sonra annesi beni aradı, 'Beni darbetti" dedi. Ben de 'Sen hiç uğraşma ben polisi göndereyim polis alsın' dedim. Polis geldi, bu kapıyı açmıyor. Polisler ikna ediyor, 1-2 saat sonra kapıyı açıyor. Şikayetçi olduk. Kişiyi hürriyetinden mahrum etmekten 3 yıl hapis cezası aldı. 3 yılın da 1 yılını yattı affa uğradı çıktı" dedi.

"ANNESİ KAS HASTASI, KADINCAĞIZ 12 SENEDİR YERDEN KALKAMIYOR"

Konuşmasına devam eden Yılmaz, "Annesi şu anda kas hastası, yaklaşık 10-12 senedir. Onu yerden ben kaldırıyorum. Evin her şeyi benden sorulur. Bakıcısı da benim. Kadıncağız 12 senedir yerden kalkamıyor. Kalktığı zaman ayakta 5 dakikadan fazla duramıyor düşüyor" ifadelerini kullandı.(DHA)

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