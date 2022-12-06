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MetroMall AVM çalışma saatleri nedir? MetroMall AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da bulunan alışveriş merkezlerinden biri olan MetroMall AVM, giysiden elektroniğe, kişisel bakımdan restoranlara kadar birçok çeşitli marka ve mağazaya ev sahipliği yapmaktadır. MetroMall AVM, eğlence alanında da çocuklara ve yetişkinlere farklı seçenekler sunmaktadır. MetroMall AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MetroMall AVM çalışma saatleri nedir? MetroMall AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan Metromall AVM, ilçenin en büyük alışveriş merkezidir. Ankara’nın üstü açılabilen ilk alışveriş merkezi olan MetroMall, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. MetroMall AVM çalışma saatleri ise diğer pek çok alışveriş merkezi ile aynıdır. Ziyaretçilerine pek çok hizmet imkânı tanıyan MetroMall AVM'nin açılış ve kapanış saatleri nedir?

MetroMall AVM çalışma saatleri nedir?

Metromall AVM’de pek çok farklı hizmet ve mağaza bulunur. MetroMall AVM bünyesinde bulunan Bowling Metromall’un çalışma saatleri, MetroMall AVM çalışma saatlerinden farklı olarak 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet verir. Bowlingden farklı olarak çocuklar için de ayrı oyun alanları ve hizmetler mevcuttur. MetroMall AVM, ziyaretçilerine alışveriş deneyimini kolaylaştırmak adına bebek arabaları temin eder. 0-2 yaş arası çocuklar için uygun olan bu bebek arabaları 1. ve 2. katlardan temin edilebilmektedir. MetroMall AVM çalışma saatleri içerisinde alışveriş merkezinin sunduğu tüm imkânlardan yararlanabilirsiniz.

MetroMall AVM saat kaçta açılıyor?

Metro, otobüs ya da Başkentray ile ulaşım sağlanabilen MetroMall AVM çalışma saatleri dâhilinde ziyaretçilerine pek çok hizmet sunar. Alışveriş ve eğlence deneyiminin yanı sıra MetroMall AVM gazmatik ve sumatik hizmeti de sunar. Ayrıca çocuk oyun alanı bulunan MetroMall AVM açılış saati diğer alışveriş merkezleriyle aynıdır. Ülke genelindeki pek çok alışveriş merkezi gibi Metromall AVM açılış saati de sabah 10.00'dır.

MetroMall AVM saat kaçta kapanıyor?

Her ziyaretçisini ayrı ayrı düşünen Metromall AVM yine 1. ve 2. kat danışmalarından ziyaretçilerine tekerlekli sandalye temin eder. Metromall AVM’nin teras alanı, mescidi ve reviri de ziyaretçilere açık diğer alanlar arasındadır. MetroMall AVM kapanış saatine kadar alışveriş merkezinin ve bünyesinde bulunan mağazalardan ve hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Alışveriş merkezini ziyaret edenler için Metromall AVM kapanış saati 22.00’dır.

MetroMall AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Haftanın her günü açık olan MetroMall AVM hafta sonu çalışma saatleri için herhangi bir farklı düzenleme mevcut değildir. Pazartesiden pazar gününe kadar ziyaretçilerine açık olan MetroMall AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati hafta içi saatleriyle aynıdır. Metromall AVM çalışma saatleri hafta sonu da 10.00 - 22.00’dır. Alışveriş merkezinin özel günlerde çalışma saatlerinde değişikliğe gidebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. MetroMall AVM resmî tatillerde ve dinî bayramlarda da açık olsa da çalışma saatlerinde farklılık gözükebilir.

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