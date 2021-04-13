Metropolitan Sanat Müzesi hangi ülkede ve ne zaman açıldı? Metropolitan Sanat Müzesi Doodle oldu!

Google tarafından Doodle yapılan Metropolitan Sanat Müzesi 13 Nisan 1870 yılında ABD'de kurulmuştur. "Hasat Zamanı", "Sokrates'in Ölümü" , "Müzisyenler gibi pek çok eseri barındıran Metropolitan Sanat Müzesi kuruluşunun 151'inci yılında Doodle oldu. İşte, ayrıntılar...

METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ HAKKINDA BİLGİLER

Metropolitan Sanat Müzesi, (The Metropolitan Museum of Art), dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden biridir.

ABD Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur. Metropolitan Sanat Müzesi'ndee eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait pek çok eser bulunmaktadır.

Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümü ise Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binada bulunur. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi bulunur. Müzede ayrıca, batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da bulunmaktadır.

Müzede yer alan tablolardan bazıları şöyle:



