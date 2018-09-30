Mevlana'nın 811. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "4. Geleneksel Şerbet-i Veladet" programı gerçekleştirildi.
Uluslararası Mevlana Vakfı tarafından Mevlana Müzesinde düzenlenen "4. Geleneksel Şerbet-i Veladet" programı kapsamında, Mevlevi geleneği olan "Gülbang duası" okundu.
Mevlana Müzesi ziyaretinin ardından programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve diğer protokol üyeleri, tarihi Mengüç Caddesi'ne yürüdü. Burada temsili şerbetçi başı tarafından şerbet kazanının açılışı ve şerbet ikramı yapıldı.
Ardından Konya'daki belediye, firma, dernek, vakıf gibi kuruluşlar tarafından caddeye kurulan stantlarda aşure, pilav, helva, lokum ikramlarında bulunuldu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, burada yaptığı açıklamada, Mevlana'nın 811. doğum yıl dönümü etkinliklerinin devam ettiğini, bu vesileyle Mevlana'nın öğretilerinin yeniden hatırlandığını söyledi.
Etkinliklerde Mevlana'nın insanlığa yaptığı önemli çağrıların tekrar edildiğini belirten Usta, şunları kaydetti:
"Şu anda dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere ve katliamlara bir son verilmesi gerektiğini, çocukların, kadınların masum insanların öldürüldüğü savaşlara karşı herkesin huzur ve güven içerisinde yaşadığı bir dünyaya ihtiyacımızın olduğunu söylüyoruz. Konya'dan, yıllar önce Hazreti Mevlana'nın söylemiş olduğu gibi 'Gel, ne olursan ol yine de gel. Tövbeni bozsan da gel' diye sesleniyoruz. Dünyada herkesin tanıdığı ve bildiği bir İslam alimi olan Hazreti Mevlana'nın, bugün yaşanan insanlık dramlarına bir son verilmesi için vesile olmasını diliyoruz. Barışımız, güvenliğimiz, birlik ve beraberliğimiz için sadece kendi sınırlarımızda değil, bütün dünyadaki mazlumların huzur ve güvene ulaşabilmesi için dua ediyoruz."
Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'nın yanı sıra, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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