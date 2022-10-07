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Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Kandil gecesi sureleri nelerdir? Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili duası!

07.10.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma gününün gelmesiyle idrak edilmeye başlandı. Milyonlarca Müslüman vatandaşın beklediği bu özel gün ibadetler ve dualar eşliğinde devam ediyor. Mevlid Kandili gecesinde okunacak dualar ve sureler merak ediliyor. Peki, Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Kandil gecesi sureleri nelerdir? İşte Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili duası!

Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Kandil gecesi sureleri nelerdir? Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili duası!

Hz. Peygamber’in doğumu vesilesiyle Mevlid Kandili’nin denk geldiği hafta Mevlid-i Nebi yani kutlu doğum haftası haftası olarak kutlanıyor. Bu mübarek günde ibadet etmek isteyen milyonlarca kişi, Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları hakkında araştırmalarına bugün itibarıyla hız verdi. Özellike Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili duası arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Mevlid Kandili duaları ve sureleri...

mevlid kandili kapak

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MEVLİD KANDİLİ DUASI NEDİR?

Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Hazreti Muhammed (s.a.v) şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

camii

MEVLİD KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER!

Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve sureler şu şekilde;

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Sonra: "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur.

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

dua eden insan

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife, okunur."

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Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili ne zaman?
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Anahtar Kelimeler:
Mevlid kandili hz peygamber peygamber efendimiz
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