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  4. MEVLİD KANDİLİ ORUCU SAHUR VAKTİ: Mevlid Kandili orucu sahur saat kaçta, iftar vakti ne zaman? 26 Eylül 2023 Diyanet imsakiye

MEVLİD KANDİLİ ORUCU SAHUR VAKTİ: Mevlid Kandili orucu sahur saat kaçta, iftar vakti ne zaman? 26 Eylül 2023 Diyanet imsakiye

25.09.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili orucu için sahur ve iftar saati merak konusu oldu. Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen bu kandil, Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gün olması nedeniyle Müslümanlar için önemlidir. Bu nedenle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kişi internette "26 Eylül 2023 Mevlid Kandili orucu sahur saat kaçta, iftar vakti ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte Mevlid Kandili orucu saatleri ve 26 Eylül 2023 Diyanet imsakiyesi...

MEVLİD KANDİLİ ORUCU SAHUR VAKTİ: Mevlid Kandili orucu sahur saat kaçta, iftar vakti ne zaman? 26 Eylül 2023 Diyanet imsakiye

Mevlid Kandili oruç saati ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak bilenen bu kandilde birçok kişi oruç tutacak. Mevlid Kandili orucu sahur ve iftar saatlerine haberimizden ulaşabilirsiiz. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olamk üzere Mevlid Kandili orucu saatleri ve 26 Eylül 2023 Diyanet imsakiyesi...

MEVLİD KANDİLİ ORUCU İFTAR VE SAHUR SAATLERİ (26 EYLÜL 2023)

İstanbul imsakiye 26 Eylül 2023 Salı:

İmsak: 05:23
Güneş: 06:48
Öğle: 13:01
İkindi: 16:23
Akşam: 19:03
Yatsı: 20:23

Ankara imsakiye 26 Eylül 2023 Salı:

İmsak: 05:09
Güneş: 06:32
Öğle: 12:45
İkindi: 16:08
Akşam: 18:48
Yatsı: 20:06

İzmir imsakiye 26 Eylül 2023 Salı:

İmsak: 05:34
Güneş: 06:55
Öğle: 13:08
İkindi: 16:31
Akşam: 19:11
Yatsı: 20:27

DİYANET İMSAKİYESİ VE İL İL ORUÇ SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

MEVLİD KANDİLİ'NDE NASIL ORUÇ TUTULUR?

Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in vefatından asırlar sonra ortaya çıkan İslâmî bir âdet olmakla birlikte, bid'atın güzel kısmından sayılmaktadır.Hadis ve Fıkıh üzerine büyük bir kaynak olarak kabul edilen İbni Hacer, mevlid kandilindeki ibadetin meşrûiyeti hakkında şu hadisi dile getirir: Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

Ancak Mevlid kandilinde oruç tutmak ya da tutmamak size bırakılan bir tercihtir. Dinen bir zorlama olmayan bu gecede dileyenler oruç tutarak Hz. Muhammed'i anar. Oruç tutmadan ibadetlerini yerine getirenler ise eş ve dost meclisinde Onun adını sık sık anar.

CAMİ

MEVLİD KANDİLİ ORUCU İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Mevvlid Kandili orucuna o ayın ismini söyleyerek niyet etmek makul olandır.

İşte Mevlid Kandili oruç niyeti;

"Niyet ettim Allah'ım Rebiulevvel ayında senin ve Peygamberimiz için yarınki orucumu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im." Kaza orucunu tutanlar ise şöyle söyleyebilir: "Niyet ettim Allah'ım kaza orucumu yarın Mevlit Kandili'nde tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im."

DUA

KANDİL ORUCU NİYET EDİLMEDEN TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığının niyet etmeden oruç tutmak hakkında yapmış olduğu açıklama aynen şu şekildedir:

“Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.”

Sahih kelimesinin bütün şartlara uygun şekilde yapılan ibadet anlamına gelir. Mendup ise dini açıdan yapılması güzel olan ama yapılmamasının da sakıncalı olmadığı eylemlere denir.

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