MEVLİD KANDİLİ ÖZEL PROGRAMLARI 7 EKİM 2022! Mevlid Kandili programları saat kaçta, hangi kanallarda yayınlanacak?

Mevlid Kandili programları merak konusu oldu. Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş gibi isimler seyircilerinden gelen soruları yanıtlayacak. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in cihânı teşrifi dolayısıyla bugün birçok vatandaş ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek istiyor. Peki, Mevlid Kandili özel programları saat kaçta, hangi kanallarda? Televizyon kanallarının yayın akışı ve Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş'ın kandil özel programları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MEVLİT KANDİLİ ÖZEL PROGRAMLARI

Mevlid Kandili sebebiyle bu akşam birçok dini program ekrana gelecek.

Mevlid Kandili özel programları ve televizyon kanallarının yayın akışı bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte Mevlid Kandili özel programları...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:00 Baba

05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel

21:30 Hz. Muhammed Allah’ın Elçisi

01:15 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel

02:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:30 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mevlid Kandili Özel

22:15 Arka Sokaklar

01:45 O Kız

03:45 Gelinim Mutfakta

06:00 Aşk ve Umut

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:30 Bir Peri Masalı

04:00 Masumiyet

06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Gecenin Ucunda

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Yazgı

14:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yazgı

01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

05:00 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayat Gülümse

12:30 Şehirden UZakta

13:15 Yeşil Deniz

15:55 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:40 Yeşil Deniz

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

09.50 Cuma Sohbetleri

12.45 İnci Ertuğrul ile Ümit Hep var

15.45 Seninle Yenşden

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19.30 Mevlid Kandili Özel

21.15 Emanet

22.30 Sakarya Fırat

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?

Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir. Mevlid Kandili'nde çekilecek zikirler şu şekildedir:

"Lâ ilâe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah"

MEVLİD KANDİLİ TESBİHLERİ NELERDİR?

Mevlid Kandili tesbihleri:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmalıdır. Birçok kaynakta yer alan bilgilere göre; İslam Peygamberi Hazreti Muhammed bugün oruç tuttuğunu belirtmiştir. Hz. Muhammed Mevlid Kandili'nde oruç tuttuğuna göre, şükrâne olarak Cenâb-ı Hakk’a teşekkür olarak tutmakta ecir var, müstehabdır.

Mevlid Kandili'nde İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunmalı, Bol bol zikir, evrad ü ezkarda okunulmalıdır. Ayrıca günahlar için tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalıdır. Tefekkürde bulunulmalı ve helalleşilmelidir.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, sadaka verilmeli, kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.

Öte yandan hayatını ketmiş yakınların kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmelidir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimi olan Mevlid Kandili'nde okunacak dualar şu şekildedir:

"Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!"

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur. Ardından ise "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur.

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

"Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym"

Sonrasında ise sırasıyla hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.



