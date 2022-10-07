MEVLİD KANDİLİ ÖZEL PROGRAMLARI 7 EKİM 2022! Mevlid Kandili programları saat kaçta, hangi kanallarda yayınlanacak?

Mevlid Kandili programları merak konusu oldu. Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş gibi isimler seyircilerinden gelen soruları yanıtlayacak. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in cihânı teşrifi dolayısıyla bugün birçok vatandaş ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek istiyor. Peki, Mevlid Kandili özel programları saat kaçta, hangi kanallarda? Televizyon kanallarının yayın akışı ve Nihat Hatipoğlu ve Mustafa Karataş'ın kandil özel programları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Mevlid Kandili sebebiyle bu akşam birçok dini program ekrana gelecek.
Mevlid Kandili özel programları ve televizyon kanallarının yayın akışı bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
İşte Mevlid Kandili özel programları...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:00 Baba
05:30 Bir Şansım Olsa
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel
21:30 Hz. Muhammed Allah’ın Elçisi
01:15 Nihat Hatipoğlu İle Mevlit Kandili Özel
02:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Mutfak Bahane
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mevlid Kandili Özel
22:15 Arka Sokaklar
01:45 O Kız
03:45 Gelinim Mutfakta
06:00 Aşk ve Umut
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:30 Bir Peri Masalı
04:00 Masumiyet
06:00 Şevkat Yerimdar
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Gecenin Ucunda
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Kiralık Aşk
06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yazgı
01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Doya Doya Moda
05:00 Canım Annem
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayat Gülümse
12:30 Şehirden UZakta
13:15 Yeşil Deniz
15:55 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:40 Yeşil Deniz
09.50 Cuma Sohbetleri
12.45 İnci Ertuğrul ile Ümit Hep var
15.45 Seninle Yenşden
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19.30 Mevlid Kandili Özel
21.15 Emanet
22.30 Sakarya Fırat
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.
Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir. Mevlid Kandili'nde çekilecek zikirler şu şekildedir:
"Lâ ilâe illallah",
"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",
"Estağfirullah",
"Sübhànallah",
"Elhamdülillâh",
"Allahu ekber",
"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",
"Allah"
Mevlid Kandili tesbihleri:
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
Mevlid Kandili'nde oruç tutulmalıdır. Birçok kaynakta yer alan bilgilere göre; İslam Peygamberi Hazreti Muhammed bugün oruç tuttuğunu belirtmiştir. Hz. Muhammed Mevlid Kandili'nde oruç tuttuğuna göre, şükrâne olarak Cenâb-ı Hakk’a teşekkür olarak tutmakta ecir var, müstehabdır.
Mevlid Kandili'nde İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunmalı, Bol bol zikir, evrad ü ezkarda okunulmalıdır. Ayrıca günahlar için tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalıdır. Tefekkürde bulunulmalı ve helalleşilmelidir.
Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, sadaka verilmeli, kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.
Öte yandan hayatını ketmiş yakınların kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmelidir.
Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimi olan Mevlid Kandili'nde okunacak dualar şu şekildedir:
"Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!"
Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:
"Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym"
Sonrasında ise sırasıyla hatme devam edilir:
Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.
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