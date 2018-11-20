Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: 84 kişilik listeyi ABD'ye verdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Pompeo ile yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi nasıl normalleştirebiliriz bunları konuştuk. Görüşmede beklentilerimizi ortaya koyduk. Bunları FETÖ ile mücadele ve ABD'nin YPG ile olan işbirliğidir. Bunları konuştuk.

FETÖ konusunda beklentilerimizi ABD biliyor. En son Cumhurbaşkanımız Erdoğan Trump ile konuşurken ABD ile istediğimiz kişilerin listesini de vermiştik. O listeleri Pompeo'ya da verdik.

Temmuz ayında ABD'ye bir mektup göndermiştik. Bu konudaki beklentilerimizi onlara ilettik. Zaten Arjantin'de G-20'de iki başkan buluşma konusunda mutabık kaldılar.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Trump'ın açıklaması oldu. Soruşturma ile ilgili son bilgileri paylaştık. Cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerekiyor. Sorumluların ortaya çıkması gerekiyor.

SORU CEVAP

İadesini istediğimiz kişiler 84 kişinin ismini verdik.

(Trump'ın geçen hafta yaptığı açıklama) FETÖ'nün kendisi dahil, iadesini istediğimiz kişilerin listesini istedi. O açıklamada neyi kastettiğini Trump'a sormak lazım. Bu konu her zaman gündemde, gündemde de olmaya devam edecek.