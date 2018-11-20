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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: 84 kişilik listeyi ABD'ye verdik

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 23:29 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo ve Bolton'a teslim ettiğini açıkladı. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kaşıkçı planlanarak öldürüldü" dedi. Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasının diğer bölgelere de uygulanması için Türk-Amerikan ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: 84 kişilik listeyi ABD'ye verdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Pompeo ile yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi nasıl normalleştirebiliriz bunları konuştuk. Görüşmede beklentilerimizi ortaya koyduk. Bunları FETÖ ile mücadele ve ABD'nin YPG ile olan işbirliğidir. Bunları konuştuk.

FETÖ konusunda beklentilerimizi ABD biliyor. En son Cumhurbaşkanımız Erdoğan Trump ile konuşurken ABD ile istediğimiz kişilerin listesini de vermiştik. O listeleri Pompeo'ya da verdik.

Temmuz ayında ABD'ye bir mektup göndermiştik. Bu konudaki beklentilerimizi onlara ilettik. Zaten Arjantin'de G-20'de iki başkan buluşma konusunda mutabık kaldılar.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Trump'ın açıklaması oldu. Soruşturma ile ilgili son bilgileri paylaştık. Cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerekiyor. Sorumluların ortaya çıkması gerekiyor.

SORU CEVAP

  • İadesini istediğimiz kişiler 84 kişinin ismini verdik.

(Trump'ın geçen hafta yaptığı açıklama) FETÖ'nün kendisi dahil, iadesini istediğimiz kişilerin listesini istedi. O açıklamada neyi kastettiğini Trump'a sormak lazım. Bu konu her zaman gündemde, gündemde de olmaya devam edecek.

  • Kaşıkçı olayını Suudi Arabistan ile siyasi mesele olarak görmüyoruz.

  • Bizim için öncelik hukuktur. Uluslararası sisteme inanıyoruz ve bu cinayetin aydınlatılması gerekiyor. Kim talimatı verdiyse onun açığa çıkması lazım.

  • AİHM ile ilgili kararı henüz göremedim. Şu bir gerçek ki terörle ilgili suçlama var. Teröre destek vermekle suçlanan kişi hapiste. Şu anda milletvekili de değil. İnsan haklarının verdiği gerekçelere çok iyi bakmak lazım. Açıklamamızı ona göre yaparız.

  • Münbiç yol haritasının diğer bölgelere de uygulanması için Türk-Amerikan ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

"KAŞIKÇI CİNAYETİ AYDINLATILMALI"

(Kaşıkçı cinayeti) Cevaplanmamış sorular var. Talimatı bu kişi kimden aldı bunun ortaya çıkması gerekiyor. Şuan 11 kişi Suudi Arabistan'da tutuklu. Diğerleri neden serbest bırakıldı. Türkiye'de devam eden bir soruşturma var. Viyana soruşturmasına göre bu soruşturmanın Türkiye'de devam etmesi gerekiyor.

Kaşıkçı'yı öldürüp parçalara ayırdıklarını kabul ediyorlar. İşbirlikçi bilinen bir kişi. Robot resminden çok kimliği bize bildirilmelidir. Cesedin nerede olduğunu bilmiyoruz. Kavga ile öldürülmediği belli. Kaşıkçı önceden planlanarak öldürüldü. Gösteriyor ki bu işi yapan bu işi zevk alarak yapıyor. Kavga sonucu öldürüldü açıklaması bir çelişkidir. Neden işbirlikçi ayarlandı? İşbirlikçi ayarlandı ve ceset onlara verildi, onların açıklamasına göre. Tüm bunların aydınlatılması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Mevlüt Çavuşoğlu Cemal Kaşıkçı FETÖ

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