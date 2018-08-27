Mevsimlik tarım işçileri Konya Ovası'nda mesaide

Tarımsal faaliyetlerin çeşitliliği ve verimliliği bakımından önemli bir merkez olan Konya Ovası da özellikle Şanlıurfa'dan gelen binlerce aileye ekmek kapısı oluyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu'dan birçok aile, ekonomik nedenlerle her yıl nisan-aralık dönemini, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde çalışarak ve çadırlarda konaklayarak geçirmek zorunda kalıyor.

- En fazla göçü Konya alıyor

Hasat aylarında özellikle Konya'da tarım işçisine fazlaca gereksinim duyulduğunu belirten Curun, "Örneğin Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 400 bin kişiden 250 bini tarım işçiliği yapmak için yola çıkıyor. Bugün Konya'nın 31 ilçesi ve köylerine dahi Şanlıurfa'dan gelen tarım işçileri çadır kuruyor. Türkiye'de en çok mevsimlik işçinin göç ettiği kent Şanlıurfa, en çok mevsimlik işçi göçü alan kent de Konya'dır." diye konuştu.

Curun, tarım işçilerinin zorlu yaşam şartlarında çalışmak zorunda kaldığını, mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin şartların iyileştirilmesi için yetkili kurumlardan destek beklediklerini aktardı.

Sorunlarının sadece çocukların eğitimden uzak kalmasıyla sınırlı olmadığına dikkati çeken Curun, şunları kaydetti:

"Tarım işçileri, konaklayacağı yere kurduğu çadırların elektrik ve suyunu temin etmekte zorlanıyor. İşverenlerin, çalışma ve konaklama koşullarını iyileştirmesini bekliyoruz. Memleketlerinden uzak şehirlere tarım işçiliği yapmaya gidenler yol paralarını dahi kendi cebinden karşılıyor. İşçilerimiz 40-50 derece sıcaklıkta ekmek parası kazanırken karşılaştıkları bazı sıkıntıları giderilsin."