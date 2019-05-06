"Mey hüzünlü bir sazdır"

AFYONKARAHİSAR (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Mey sanatçısı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Ali Yılmaz, meyin eskisine göre tanınırlığı ve eğitimi bulunduğunu belirterek, "Zor bir çalgı. Perde delikleri olsa bile bir perdesiz saz gibidir. Bir zurna, flüt ya da kaval kadar geniş bir oktava sahip değildir. Her bölümde çalamazsın. Bir oktav genişliğindedir. Maalesef hüzünlü bir sazdır, Anadolu'daki müzikler de hüzünlüdür." dedi.

Hüseyin Başkadem'in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, "19. Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali" konuk olan ve program kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, festivali ve müzikal çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Yılmaz, dün sona eren ve 19 yıldır devam eden festivale birbirinden değerli sanatçıların katıldığına işaret ederek, "Bu festivali düzenlemek gerçekten çok zor bir görev ve yıllardır devam etmesi de ayrı bir olay. Aynı zamanda Afyon'a büyük bir hizmet yapılmış olunuyor. İstanbul, Antalya, İzmir gibi büyük kentlerde bu denli festivaller yapılmıyor. Küçük bir şehir olmasına rağmen Afyon'da bu kültürü insanlara sunmak gerçekten müthiş. Herkesi canı gönülden kutluyorum." diye konuştu.