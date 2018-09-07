Mezar taşını 2013'te yaptırdı, 2016 yazdırdı, 2018'de öldü!

İlçede eşi Fatma Somuncu ile birlikte yaşayan 6 çocuk babası Mehmet Somuncu, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası yaklaşık 20 yıldır kalp piliyle yaşamanı sürdürdü. İnşaat ustası olarak çalışıp ailesinin geçimini sağlayan Mehmet Somuncu, sağlık sorunlarının artması üzerine zor günler yaşadı. Mehmet Somuncu, Temmuz 2013'te yakınlarına "Her an ölebilirim" diyerek, ilçeye bağlı Çatak Mahallesi’nde kendisi ve eşi için 10 bin TL harcayarak mermerden mezar yaptırdı. Somuncu, mezar taşlarına da kendi ölüm yılını '2016', daha uzun yaşayacağını tahmin ettiği eşininkine ise '20207 yazdırdı. Somuncu, mezar taşlarına, 'Gayesi bilinmez mukadderatın ölümdür, en büyük sırrı hayatın' yazısı yazdırdı. Doğum ve ölüm tarihleri yer alan boş mezarı gören yöre halkı da şaşkınlıklarını gizleyemedi.
2 YIL DAHA UZUN YAŞADI
Bir süredir Ordu Devlet Hastanesi’nde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mehmet Somuncu, dün yaşamını yitirdi. Mehmet Somuncu'nun, ölümü ailesi ve sevenlerin yanı sıra eşi Fatma Somuncu'yu hüzne boğdu. Mehmet Somuncu, ilçedeki cenaze töreninin ardından Çatak Mahallesi’nde yaptırdığı mezarında toprağa verilecek.
RÖPORTAJ VERMİŞTİ
Daha önce gazetecilere röportaj veren Mehmet Somuncu, yaptırdığı mezarın taşına ölüm yılını 2013 yazdırmak istediğini, fakat mermercinin ‘Sen iyi görünüyorsun üç yıl daha yaşarsın 2016 yazalım’ deyince ‘2016’ yazdırdığını belirtmişti. Somuncu, konuşmasında "Ölüm tarihinde bir mahsur yoktur. Bir sene sonra ölürsün, bir sene evvel ölürsün onda bir mahsur olmadığından tarihi de yazdırdım. Mermerci 'Ben gelir düzeltirim sen ölünce' dedi. Mezarları yaptırdım, eşim de bundan memnun. Yalnız onun mezar taşına benim tarihten 4 yıl sonrasını yazdırdım, çünkü benden 4 yaş küçük. Benden sonra 4 yıl daha yaşar" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: İHA
Brunson olayında yeni gelişme: Atilla ile takas rafa kalktı
FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını
Tahran Zirvesi’nden İdlib’e çözüm çıkar mı?
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu
Sokak artasında bıçaklı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti
Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum