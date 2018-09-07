Mezar taşını 2013'te yaptırdı, 2016 yazdırdı, 2018'de öldü!

İlçede eşi Fatma Somuncu ile birlikte yaşayan 6 çocuk babası Mehmet Somuncu, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası yaklaşık 20 yıldır kalp piliyle yaşamanı sürdürdü. İnşaat ustası olarak çalışıp ailesinin geçimini sağlayan Mehmet Somuncu, sağlık sorunlarının artması üzerine zor günler yaşadı. Mehmet Somuncu, Temmuz 2013'te yakınlarına "Her an ölebilirim" diyerek, ilçeye bağlı Çatak Mahallesi’nde kendisi ve eşi için 10 bin TL harcayarak mermerden mezar yaptırdı. Somuncu, mezar taşlarına da kendi ölüm yılını '2016', daha uzun yaşayacağını tahmin ettiği eşininkine ise '20207 yazdırdı. Somuncu, mezar taşlarına, 'Gayesi bilinmez mukadderatın ölümdür, en büyük sırrı hayatın' yazısı yazdırdı. Doğum ve ölüm tarihleri yer alan boş mezarı gören yöre halkı da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2 YIL DAHA UZUN YAŞADI



Bir süredir Ordu Devlet Hastanesi’nde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mehmet Somuncu, dün yaşamını yitirdi. Mehmet Somuncu'nun, ölümü ailesi ve sevenlerin yanı sıra eşi Fatma Somuncu'yu hüzne boğdu. Mehmet Somuncu, ilçedeki cenaze töreninin ardından Çatak Mahallesi’nde yaptırdığı mezarında toprağa verilecek.