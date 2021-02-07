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  4. Mezarlıkta ağlayan bebek ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Mezarlıkta ağlayan bebek ihbarı ekipleri harekete geçirdi

07.02.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Mezarlıkta ağlayan bebek ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Bursa'da gece yarısı vatandaşın 'mezarlıktan ağlayan bebek sesi geliyor' ihbarı polisi harekete geçirdi.

Olay, saat 01.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşın mezarlıkta ağlayan bebek ihbarı üzerine Alacahırka mezarlığına gelen polis, mezarlık içerisinde geniş kapsamlı araştırma başlattı.

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Yaklaşık 20 dakika boyunca tüm mezarlığı karış karış ve dikkatli şekilde mercek altına alan polis ekipleri, ağlayan bebek bulgusuna rastlamadı.

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Asılsız ihbar sonrası polis ekipleri mezarlıktaki çalışmalarına son vererek, olay yerinden ayrıldı.

İHA

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