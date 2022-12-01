Son dakika: MGK toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor

Son dakika haberi... Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.50'de başladı. İki aylık aranın ardından yoğun gündemle toplanan kritik toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

OLASI HAREKAT MASAYA YATIRILACAK

TRT Haber'de yer verilen habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılan kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele olacak.

Toplantıda hem havadan hem de karadan cezalandırma atışlarıyla devam eden Pençe Kılıç Harekatı ele alınacak.

Suriye’nin kuzeyindeki terör varlığına yönelik yeni bir kara harekat için çok yönlü değerlendirmeler yapılacak.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Yılın 6. ve son MGK toplantısında yurt içindeki 'Eren Abluka' operasyonları ile Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda gelinen son durum da değerlendirilecek.

FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek.

TAHIL SEVKİYATI

Toplantının bir diğer gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için hem Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar konuşulacak.

YUNANİSTAN'IN GERİLİMİ TIRMANDIRAN HAMLELERİ

Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları da kapsamlı olarak ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Kurul üyeleri, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam eden Atina yönetiminin kışkırtıcı eylemlerine karşı atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin görüşmelerde gelinen aşama da masada olacak. Ayrıca Kıbrıs, Irak, Libya ve Kafkasya’daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak.

