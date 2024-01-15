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  4. MHP 55 ismi daha açıkladı! Aralarında Elazığ, Isparta ve Kars da var

MHP 55 ismi daha açıkladı! Aralarında Elazığ, Isparta ve Kars da var

15.01.2024 12:18 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde 110 adayını duyuran MHP bugün de 55 ismin daha açıklamasını yaptı. Duyurulan iller arasında Elazığ, Isparta ve Kars da yer alıyor.

MHP 55 ismi daha açıkladı! Aralarında Elazığ, Isparta ve Kars da var

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 3'üncü etap adaylıklarının belirlendiğini ifade etti. Durmaz, bu kapsamda, 3 il ve 10'u büyükşehir ilçesi olmak üzere 52 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Elazığ Belediye Başkan adayı Murat Aygen, Isparta Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın, Kars Belediye Başkanı adayı ise Ötügen Senger oldu.

**ADAYLIKLARI KESİNLER İSİMLER

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MHP aday
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