MHP Aday Tanıtım Toplantısı

Devlet Bahçeli, Balkanların sarsıldığını, özellikle Makedonya'nın kaynadığını, Avrupa'nın sancılı, Kafkasya'nın sallantıda olduğunu vurgulayarak, "AB'de kanama vardır, Londra-Brüksel ilişkisi karmakarışıktır. Dahası güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık bir hesap görülmektedir. Her yer karışık, her taraf karanlıktır. Küresel emperyalizm şirret oyun peşinde, habis senaryosunu icranın derdindedir. Fırat'ın doğusunda neyin olacağı belli değildir. Gündemde olan güvenli bölge teklifleri masadadır, ne var ki boyutunu, ne getirip ne götüreceğini, dahası içeriğini tam bilen de yoktur. ABD'nin dayattığı güvenli bölge teklifiyle terör örgütlerinin güvenliğini sağlama gayesi ön plandadır, son tahlilde milli bekamız risk ve tehditlerin markajındadır. Yeni bir Barzani modeli kafalardadır, yeni bir özerk yapılanma gündemin başköşesindedir." diye konuştu.

"Bilenlerle bilmeyenler, samimiyetle sahtekarlık hiç bir olur mu? Günahla sevap hiç aynı olur mu? Bekayla bozguncu emeller hiç yan yana gelir mi?" diye soran Bahçeli, "Be hey cahil, be hey zalim, be hey zillet ittifakı, hakla batılın, doğruyla yanlışın, caniyle şehidin, aynı safta toplandığını, aynı hizaya geldiğini bir kez olsun gördünüz, bir kez olsun duydunuz mu? Kimin ne söylediğinin önemi yoktur. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri beka seçimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li Senatörün YPG'yi PKK'nın politik kolu olarak itiraf ve ifadesinin hala akıllarda olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ABD'nin Suriye'den çekildim, çekiliyorum iddiaları her geçen gün anlam ve inandırıcılığını kaybediyor.

Menbiç'te, Afrin'de ABD'li askerlere yönelik peş peşe manidar saldırılar gerçekleşiyor.

Ve Türk milleti Fırat'ın doğusuna girilmesini, teröristlerin imha edilmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Kaybedilen her gün, her saat, her an aleyhimizedir.

Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir.

Sınırlarımızdan başlayarak 30 km'lik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye’de olmalıdır.

Başkalarının stratejik türbülansına kapılırsak tedavisi çok zor yaralar alırız.

Başkalarının eline avucuna bakarsak yenilgi üstüne yenilgi yaşarız."

(Sürecek)