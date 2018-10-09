MHP, adaylarını güvenlik soruşturmasından geçirecek

ESİN IŞIK - MHP, yerel seçimde FETÖ ve benzeri unsurların partiye sızmasını önlemek için hem belediye başkanı hem de meclis üyeliğine adaylık müracaatı yapacakları güvenlik soruşturmasından geçirecek.

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimleri öncesi adaylarını, FETÖ üyesi ve yasa dışı eylemlerde bulunanlarla yüz kızartıcı bir suçu, sabıkası olanların bulunmaması için yoğun incelemeye tabi tutan parti yönetimi, aynı uygulamayı yerel seçimlerde belediye başkan ve meclis üyesi adaylarına yönelik yapmak için de harekete geçti.

Bu çerçevede, genel merkezde hukukçulardan oluşturduğu heyetin, adayların öz geçmişlerine ilişkin titiz inceleme yapmasına karar verildi.

31 Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçim hazırlıklarına yoğunlaşan, bazı il ve ilçelerde adaylarını kamuoyuna duyuran MHP, seçim için partinin ilke ve prensiplerine uygun davranan, toplumda ve bulunduğu bölgede çalışmalarıyla itibarlı adaylar belirlemek için çok yönlü araştırma yapıyor.

Bu çerçevede hem teşkilat bazında çalışan hem de kamuoyu araştırmaları yaptıran parti, bir yandan da mevcut belediye başkanlarının taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin raporları ele alıyor.

\