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MHP, adaylarını güvenlik soruşturmasından geçirecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 01:17 | Son Güncelleme

MHP, yerel seçimde FETÖ ve benzeri unsurların partiye sızmasını önlemek için hem belediye başkanı hem de meclis üyeliğine adaylık müracaatı yapacakları güvenlik soruşturmasından geçirecek - Bunun için genel merkezde hukukçulardan oluşan heyet, adayların öz geçmişlerine ilişkin titiz inceleme yapacak - MHP ayrıca partinin ilke ve prensiplerine aykırı davranan, toplumda itibar kaybı yaşayan ve partiye aidiyet bağı azalan mevcut belediye başkanlarını ise aday göstermeyecek

ESİN IŞIK - MHP, yerel seçimde FETÖ ve benzeri unsurların partiye sızmasını önlemek için hem belediye başkanı hem de meclis üyeliğine adaylık müracaatı yapacakları güvenlik soruşturmasından geçirecek.

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimleri öncesi adaylarını, FETÖ üyesi ve yasa dışı eylemlerde bulunanlarla yüz kızartıcı bir suçu, sabıkası olanların bulunmaması için yoğun incelemeye tabi tutan parti yönetimi, aynı uygulamayı yerel seçimlerde belediye başkan ve meclis üyesi adaylarına yönelik yapmak için de harekete geçti.

Bu çerçevede, genel merkezde hukukçulardan oluşturduğu heyetin, adayların öz geçmişlerine ilişkin titiz inceleme yapmasına karar verildi.

31 Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçim hazırlıklarına yoğunlaşan, bazı il ve ilçelerde adaylarını kamuoyuna duyuran MHP, seçim için partinin ilke ve prensiplerine uygun davranan, toplumda ve bulunduğu bölgede çalışmalarıyla itibarlı adaylar belirlemek için çok yönlü araştırma yapıyor.

Bu çerçevede hem teşkilat bazında çalışan hem de kamuoyu araştırmaları yaptıran parti, bir yandan da mevcut belediye başkanlarının taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin raporları ele alıyor.
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- "Aidiyetlerini masaya yatırıyoruz"

Parti yetkilileri, bu raporların mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilip gösterilmemesi konusunda önemli kriterlerden biri olduğunu belirtti.

Yetkililer, "Mevcut belediye başkanlarımızın çalışmalarını değerlendireceğiz. Partimize olan aidiyetlerini masaya yatırıyoruz. Belediyelerimize bir nevi karne veriyoruz. Bu karne üzerinden de liderimize, bazı belediye başkanlarımızın devamı ya da bazılarının devam etmemesi hususundaki kanaatimizi kendi takdirlerine sunuyoruz. Partimizin ilke ve prensiplerine aykırı davranan, toplumda itibar kaybı yaşayan ve partiye aidiyet bağı azalan mevcut belediye başkanlarını kesinlikle aday göstermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Güvenlik soruşturması yapacağız"

Yetkililer, genel seçimde olduğu gibi yerel seçimde de belediye başkanı ve meclis üyeliğine aday olacakla için, partiye ve teşkilata FETÖ ve benzeri unsurların sızmaması için güvenlik soruşturması yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye zor ve meşakkatli bir süreçten geçti. Bölünmenin eşiğinden döndü. O dönemde partimize yönelik imza operasyonunda başrollerde oynayan ve sonradan FETÖ'cü oldukları çok bariz bir şekilde açığa çıkan, gördüğümüz bazı unsurların yeniden sızmalarının önüne geçmek için gerek meclis üyeliklerinde gerek başka kurullarda güvenlik soruşturması yapacağız. Bunun için de genel merkezde hukukçulardan oluşan bir grubu teşekkül ettirdik."

- Eşine el kaldıran aday elenmişti

Bu arada MHP, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi yaptığı inceleme sonucu 89 aday adayını FETÖ irtibatı, eşe yönelik şiddet ve dolandırıcılık gibi gerekçelerle elemişti.

Komisyon, adli sicil incelemesi sonucu, eşine el kaldırdığı ancak daha sonra barıştığı anlaşılan bir aday adayının başvurusunu da geri çevirmişti.

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