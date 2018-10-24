MHP, Ankara'da Melih Gökçek'i aday gösterecek!

MHP'nin, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde, Ankara'da bir dönem önceki AK Partilili büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek'i aday göstermeyi değerlendirdiği açıklandı. AK Parti ile MHP, aralarında son dönemde özellikle MHP'nin af teklifi ve Danıştay'ın "Andımız" kararlarıyla ilgili görünür hale gelen fikir ayrılıklarının ardından 2019 yerel seçimlerinde ittifak yapmayacaklarını açıklamışlardı. MHP'li bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Partimiz yerel seçimde Ankara'dan Gökçek'i aday göstermeyi değerlendiriyor" dedi. Aynı yetkili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki günlerde adı ön plana çıkan Gökçek ile bir araya gelebileceğini de kaydetti. CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya da bu gelişmeyi "MHP lideri Bahçeli ile Melih Gökçek'in görüşmesiyle birlikte netleşmiş olacak. Geçtiğimiz haftalarda da Bahçeli ve Gökçek arasında görüşme olduğu kulislerde konuşulan iddialar arasında bulunuyor. Bugün MHP kaynakları da Ankara adaylarının Melih Gökçek olduğunu duyurdular" sözleriyle aktardı.

BİR SENE SONRA YENİDEN ADAYLIĞI KONUŞULUYOR



MHP, Cumhur ittifakının yerel seçimde de sürmesi durumunda çoğu ilde kendi adaylarını çıkarmamayı düşünürken, Bahçeli dün parti grubunda yaptığı açıklamada artık kendi adayları ile yola devam edeceklerini açıkladı. Aslen MHP kökenli olan ancak yaklaşık 23 yıl AK Parti'den aday gösterilerek Ankara büyükşehir belediye başkanlığı yapan Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partiden gelen istifa baskısının ardından 28 Ekim 2017'de görevinden ayrılmıştı. GÖKÇEK 5 KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ MHP, 1991, 1999, 2004, 2009 ile 2014 yıllarında 5 kez Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gökçek, 2017'de görevinden istifa etmişti. Gökçek'in yerine ise Belediye Meclisi kararı ile Mustafa Tuna seçilmişti. Gökçek daha önce de Anavatan Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanlığı yapmıştı. Gökçek 1991 yılında ANAP'tan istifa ederek Refah Partisi'ne katıldı. Girdiği seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Gökçek AK Parti'nin kuruluş aşamasında da önemli rol almıştı. MELİH GÖKÇEK KİMDİR? Melih Gökçek, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası'nın mesleği sebebiyle çocukluğu Gaziantep'te geçti. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı.