MHP'de Nuri Alço sürprizi! Genel Merkez'e geldi

2019 yerel seçimleri için geri sayım sürerken partilerin adaylarıyla ilgili her gün yeni bir isim konuşuluyor. AK Parti'yle yola çıktıkları Cumhur İttifakı yerelde yolda kalan MHP'de Melih Gökçek bombasının ardından yine parti kaynakları tarafından ortaya atılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ismi kulislerde dolaşmıştı. Dalan'ın "aklımı peynir ekmekle yemedim" çıkışıyla adaylığı yalanlamasının ardından MHP Genel Merkezi sürpriz bir ziyaretçiyi ağırladı. Canlandırdığı kötü adam karakteriyle Türk sinemasında önemli bir yer edinen sanatçı Nuri Alço, MHP Genel Merkezini ziyaret etti ve Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile görüştü.
'NEZAKET ZİYARETİ'
Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, görüşmenin nezaket ziyareti olduğu belirten Yönter ‘'Türk sinemasının duayen isimlerinden Nuri Alço ile Türk futbolunun yüz aklarından değerli hemşerim Ceylan Çalışkan ziyaretime geldiler, kendilerine teşekkür ederim'' dedi.
ÇALIŞKAN VE ALÇO
Belçika'da ve Eskişehirspor'da futbol oynayan Çalışkan,1995 yılında profesyonel menajerlik hayatına başlamıştı. Drogba, Elmander, Delgado, Fatih Tekke, Cenk Tosun gibi isimlerin de menajerliğini yapmıştı.
‘'Soğuk bir gazoz ister misin yavrum'' repliği ile akıllara kazınan Alço ise, 300’e yakın Yeşilçam filminde oynadı. Alço’nun sinemada canlandırdığı karakterlerden ilham alan bir grup gencin kurduğu NARO (Nuri Alço Revival Organizasyon) adlı kuruluş, ‘'Çare NARO'da'' diyerek Alço'nun adını duvarlara yazmaya devam ediyor.
Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi
İsrail'de şans oyunu talihlisi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ödül piyango şirketine kalacak
FETÖ'den iş adamlarına aktarılan para dudak uçuklattı! Gerekçeli kararda şok rakamlar...
Okulda 'dini ant' iddiasına soruşturma başlatıldı!
'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'
Kenan Evren'in villasının yerine yapılmıştı, fiyatı dudak uçuklattı
AK Parti'de adaylık başvuru süreci başladı! O isimler başvuru yapamayacak
ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk yorum
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
İnsan dışkısında ilk kez 10 farklı plastik tespit edildi
Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!
Okuyucu Yorumları 1 yorum