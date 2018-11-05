MHP'de Nuri Alço sürprizi! Genel Merkez'e geldi

2019 yerel seçimleri için geri sayım sürerken partilerin adaylarıyla ilgili her gün yeni bir isim konuşuluyor. AK Parti'yle yola çıktıkları Cumhur İttifakı yerelde yolda kalan MHP'de Melih Gökçek bombasının ardından yine parti kaynakları tarafından ortaya atılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ismi kulislerde dolaşmıştı. Dalan'ın "aklımı peynir ekmekle yemedim" çıkışıyla adaylığı yalanlamasının ardından MHP Genel Merkezi sürpriz bir ziyaretçiyi ağırladı. Canlandırdığı kötü adam karakteriyle Türk sinemasında önemli bir yer edinen sanatçı Nuri Alço, MHP Genel Merkezini ziyaret etti ve Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile görüştü.

'NEZAKET ZİYARETİ'

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, görüşmenin nezaket ziyareti olduğu belirten Yönter ‘'Türk sinemasının duayen isimlerinden Nuri Alço ile Türk futbolunun yüz aklarından değerli hemşerim Ceylan Çalışkan ziyaretime geldiler, kendilerine teşekkür ederim'' dedi.

ÇALIŞKAN VE ALÇO

Belçika'da ve Eskişehirspor'da futbol oynayan Çalışkan,1995 yılında profesyonel menajerlik hayatına başlamıştı. Drogba, Elmander, Delgado, Fatih Tekke, Cenk Tosun gibi isimlerin de menajerliğini yapmıştı.

‘'Soğuk bir gazoz ister misin yavrum'' repliği ile akıllara kazınan Alço ise, 300’e yakın Yeşilçam filminde oynadı. Alço’nun sinemada canlandırdığı karakterlerden ilham alan bir grup gencin kurduğu NARO (Nuri Alço Revival Organizasyon) adlı kuruluş, ‘'Çare NARO'da'' diyerek Alço'nun adını duvarlara yazmaya devam ediyor.



