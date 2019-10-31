MHP'den Bülent Arınç'a 'KHK faciadır' tepkisi: Bir facia var, o da sensin

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, KHK ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. "KHK bir faciadır" diyen Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Arınç'ın bu sözlerine MHP'lilerden tepki geldi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM KHK'LARI ÇIKARTAN SİZSİNİZ, ARINÇ NE DEMEK İSTİYOR"

Arınç'ın açıklamalarına tepki gösteren diğer MHP'li olan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bülent Arınç yine döktürmüş 'KHK uygulamaları bir facia, evime temizliğe gelen KHK’lı kadını gördükçe ağlıyorum' demiş. Bülent efendi! Bir facia var,o da sensin. Sayın Cumhurbaşkanım, KHK facia ise, KHK’ları çıkartan sizsiniz. Arınç ne demek istiyor takdir sizin" dedi.

Bülent Arınç yine döktürmüş “KHK uygulamaları bir facia,evime temizliğe gelen KHK’lı kadını gördükçe ağlıyorum" demiş

Bülent efendi!Bir facia var,o da sensin.

Sayın Cumhurbaşkanım,KHK facia ise,KHK’ları çıkartan sizsiniz. Arınç ne demek istiyor takdir sizin.#bülentarınçısusturun — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) 31 Ekim 2019

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu sosyal medya hesabından Bülent Arınç'a hitaben, "Anlaşılan, 15 Temmuz gecesi katledilen 251 Şehide, 3000 civarındaki Gazi’ye, bombalanan TBMM’ne, TC’nin yurtdışında yerlebir edilen itibarına vb.. üzülmüyorsun ve bağımsız yargı kararlarına saygı duymuyorsun ki bu lafları edebiliyorsun. Yazıklar olsun @bulent_arinc" diye yazdı.