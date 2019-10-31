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MHP'den Bülent Arınç'a 'KHK faciadır' tepkisi: Bir facia var, o da sensin

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 22:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın, KHK ile ilgili "Faciadır" açıklamasına MHP'li üç isimden tepki geldi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bir facia var, o da sensin" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu ise Bülent Arınç'a "Yazıklar olsun" dedi.

MHP'den Bülent Arınç'a 'KHK faciadır' tepkisi: Bir facia var, o da sensin

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, KHK ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. "KHK bir faciadır" diyen Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Arınç'ın bu sözlerine MHP'lilerden tepki geldi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM KHK'LARI ÇIKARTAN SİZSİNİZ, ARINÇ NE DEMEK İSTİYOR"

Arınç'ın açıklamalarına tepki gösteren diğer MHP'li olan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bülent Arınç yine döktürmüş 'KHK uygulamaları bir facia, evime temizliğe gelen KHK’lı kadını gördükçe ağlıyorum' demiş. Bülent efendi! Bir facia var,o da sensin. Sayın Cumhurbaşkanım, KHK facia ise, KHK’ları çıkartan sizsiniz. Arınç ne demek istiyor takdir sizin" dedi.

Bülent Arınç'tan KHK açıklaması: Bir faciadır! Onları gördükçe yerin dibine geçiyorumBülent Arınç'tan KHK açıklaması: Bir faciadır! Onları gördükçe yerin dibine geçiyorum

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu sosyal medya hesabından Bülent Arınç'a hitaben, "Anlaşılan, 15 Temmuz gecesi katledilen 251 Şehide, 3000 civarındaki Gazi’ye, bombalanan TBMM’ne, TC’nin yurtdışında yerlebir edilen itibarına vb.. üzülmüyorsun ve bağımsız yargı kararlarına saygı duymuyorsun ki bu lafları edebiliyorsun. Yazıklar olsun @bulent_arinc" diye yazdı.

"DAMADINI KURTARINCA BİR ÖZGÜVEN GELDİ"

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'ı hedef aldı. Arınç'ın KHK ile ilgili sözlerine göndermeden bulunan Çiçek, "Bülent Arınç kendi damadını kurtarınca bir özgüven geldi kendine. Masum ve mazlum varsa giderilsin de bu genelleme FETÖ'cü sevdası nedir?" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç MHP KHK

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