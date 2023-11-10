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MHP'den zehir zemberek AYM çıkışı! Bahçeli'nin 2021 yılındaki sözleri hatırlatıldı: Ya kapatacağız ya da...

10.11.2023 21:14 | Son Güncelleme:
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Yargıda, AYM-Yargıtay arasındaki gerilim devam ederken MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den sert bir açıklama geldi. Anayasa Mahkemesi'ne tepki gösteren Yönter, Bahçeli'nin 2021'deki sözlerini hatırlatarak, "Ya kapatacağız, ya yeniden yapılandıracağız" ifadelerini kullandı.

MHP'den zehir zemberek AYM çıkışı! Bahçeli'nin 2021 yılındaki sözleri hatırlatıldı: Ya kapatacağız ya da...

Yargıtay 3. Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi çalışanları için suç duyurusunda bulunacağı açıklaması gündem olduktan sonra peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay'ı savunurken muhaefet partileri de sert tepkiler gösterdi. Son açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi.

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Anayasa Mahkemesine tepki gösteren Yönter, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı;

"Bizim dağda taşta kafasını ezdiğimiz teröristler Anayasa Mahkemesine arka kapıdan giriyor. Onlara Anayasa Mahkmesi tarafından can simidi atılıyor. Olacak iş mi bu, reva mı bu? Sayın Genel Başkanımız hüküm cümlesini vermişti zaten. Ya kapatacağız, ya yeniden yapılandıracağız. Dünya AYM'den ibaret deği. AYM geleneği ikinci dünya savaşından sonra çıktı. O dönem itibarıyla bunun pek çok nedeni vardı. Şu an bu teknik ayrıntıya girmeyelim. Fakat AYM anasayasanın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir vesayet odağı gibi kendini gösterdi. Yargısal aktivizm yaptı.

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BAHÇELİ 'KAPATILMALI' DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2021 yılında yaptığı açıklamada AYM'nin kapatılması için 'ertelenemez' ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

  • Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? Dağda elde edilen başarıların TBMM’de kaybına tahammülümüz asla olamayacaktır.

  • HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye’nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir.


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Devlet Bahçeli MHP
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