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MHP İstanbul'da kimi aday gösterecek? 'Sürpriz isim' iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 08:32 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Melih Gökçek ismini gündemine alan MHP'de, İstanbul için de sürpriz bir isim üzerinde müzakere yapıldığı ileri sürüldü.

MHP İstanbul'da kimi aday gösterecek? 'Sürpriz isim' iddiası

MHP yönetiminin Ankara'da Gökçek'i aday göstermeyi düşündüğü iddiası siyaswet gündemini sarsarken "Gökçek'in ise 'bir konsensus olması halinde MHP'den aday olmayı düşündüğü' ileri sürüldü. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre kulislerde "Gökçek'in adaylığının AK Parti'nin Ankara'daki oylarını bölebileceği" konuşuluyor.

Gökçek'in özellikle Ankara'da büyük bir seçmen kitlesinin bulunduğu belirtilirken, haberde MHP'nin "Her ilde kazanma hesapları yaptığı" da ifade edildi. Bu doğrultuda da 1398 belediye başkanı adayını seçerken "halk nezdinde sevilen, güvenilir, halka hizmet etmiş" isimlere öncelik verildiği partide konuşulurken, İstanbul dahil her yerde aday gösterme kararı alan MHP yönetimi, her ilde seçimi kazanmayı, 'kazanamasa da en çok oyu almayı' hedefliyor.Gökçek isminin de bu anlayıştan yola çıkarak düşünüldüğü kaydediliyor.

İSTANBUL'DA DA SÜRPRİZ İSİM!

Gökçek'in, "MHP'nin aklında olan bir isim olduğu ve bu doğrultuda değerlendirmeye alındığı" belirtilirken, parti yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de "Gökçek gibi süpriz bir isim üzerinde müzakere yaptığı" öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BİZ EYT Lİ OLARAK,ARKANIZA TENEKEYİ BAĞLAYACAĞIZ.HEPİNİZİN CANI CEHENNEME.TOPAL ÖRDEKLER
BİZ EYT Lİ OLARAK MHP YE SORUYORUZ.KAHPELİK NASIL BİR DUYGU.
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