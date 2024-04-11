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  4. MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e 'ölüm' göndermeli mesaj! CHP'den tepki gecikmedi: Bahçeli'nin sözlerinden daha kötüsü olmaz derken...

MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e 'ölüm' göndermeli mesaj! CHP'den tepki gecikmedi: Bahçeli'nin sözlerinden daha kötüsü olmaz derken...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.04.2024 14:41
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Bayramın ilk günü gazetecilere açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin sandık sözlerini hedef almıştı. MHP'li Feti Yıldız'dan, Özel'e çok konuşulacak bir cevap geldi. Şeyh Edebali öğütünü hatırlatan Yıldız, "İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler" ifadelerini kullandı. CHP'den bu açıklamaya tepki gecikmedi.

MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e 'ölüm' göndermeli mesaj! CHP'den tepki gecikmedi: Bahçeli'nin sözlerinden daha kötüsü olmaz derken...

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli'ye verdiği yanıt üzerine sert bir açıklama yaptı. Mesajda 'ölüm' göndermesi kısa sürede gündem oldu.

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"UCUZLAMIŞ, TAKLİT TAVIRLAR"

Özel'in Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı konuşmaya göndermede bulunan Yıldız, "Bayram sabahı Hatuniye Camii önünde, iyice ucuzlamış taklit tavırlarına kimse inanmadı" diyerek, "CHP’nin Muvakkat Genel Başkanı Özgür Özel’in Allah’ı, Kur’an-ı Kerim'i, Peygamberimizi ve güzel ahlakını öğrenen minik yavrularımıza karşı içindekileri kusması henüz unutulmadı" ifadelerini kullandı.

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Yıldız, sözlerinin sonuna da "Osmanlı Türk Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali öğütünü hatırlatayım. 'İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler" notunu düştü.

Feti Yıldız'ın sosyal medyada paylaştığı açıklaması şöyle:

"Terör örgütü uzantılarıyla iç içe geçmiş olanlar, her fırsatta ahlaken sapkınları savunanlar, Türk Milletinin tarihsel haklarıyla çatışanlar, Türk düşmanlarıyla silah çatanlar, dün ne ise bugün de odur.

CHP’nin Muvakkat Genel Başkanı Özgür Özel’in Allah’ı, Kur’an-ı Kerimi, Peygamberimizi ve güzel ahlakını öğrenen minik yavrularımıza karşı içindekileri kusması henüz unutulmadı.

İnsanın göstereceği en erdemli davranış edeptir. Bayram sabahı Hatuniye Cami önünde iyice ucuzlamış taklit tavırlarına kimse inanmadı.

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimi yetkisini aldınız da biz mi görmüyoruz? Belediyelerin yapacağı işler yasa ile bellidir. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar kazandırmak, nikah kıymak v.s. gibi görevler…. Elbette önemli…

31 Mart Seçim sonuçlarını, oy verme motivasyonlarını, beklentileri, seçmen davranışlarını, açık ve gizli işbirliklerini ilçe ilçe, il il inceliyoruz. Kısa bir süre sonra rapor haline getirip Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’e sunacağız.

Muvakkat Genel Başkan, Osmanlı Türk Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali öğütünü hatırlatayım, 'İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler.”

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"DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ DERKEN..."

MHP'li Yaşar Yıldız'a CHP'de ilk tepki CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'den geldi. Yunus Emre, "Bahçeli’nin sandığı hedef alan dilinden daha kötüsü olamaz derken Yardımcısından daha kötüsü geldi. Siz Genel Başkanımız Özgür Özel’i hiç tanımamışsınız. Sizden de kirli dilinizden de korkup bir adım geri atacağını düşünüyorsanız fena halde yanıldığınızı yakında göreceksiniz" ifadeleri bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Feti Yıldız Özgür Özel
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