MHP lideri Bahçeli'den Süleyman Şah yorumu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Asırlar evvel Fırat'ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah'ı vermiştik, inanıyorum ki aziz naaşı tekrar eski yerine konulacak, bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır. Bizim Fırat'ın doğusuna vereceğimiz ise sadece Türk milletinin güçlü sesi, muktedir müdahalesi, hıyanetin tepesine indireceği demir yumruğudur." dedi.

Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, Söğüt'ün arka planında Ötüken müktesebatı olduğunu, ruh kökünde Mete Han'dan Bilge Kağan'a, Atilla'dan Sultan Alparslan'a ve daha pek çok Türk hükümdarına kadar kırılmayan, kıvrılmayan, kopmayan bir devlet felsefesi ve geleneği bulunduğunu söyledi.

Anadolu'nun yurt olmasının büyük bir fedakarlığın, üstün bir mücadele azminin eseri olduğunu belirten Bahçeli, Türk milleti için yükselmenin sınırı olmadığını ifade etti.

Söğüt mirasının istikbalin güvencesi olduğunu aktaran Bahçeli, "Bizim aramızda ayrık otları yeşeremeyecektir. Bizim safımızda atık ve acul niyetler yer alamayacaktır. Bugün ihtiyaç duyduğumuz ruhun kaynağı Söğüt’tür. Dün nasıl küçük bir beylikten büyüye büyüye bir cihan mefkuresine imza atmışsak, Allah'ın izniyle yine yaparız, yine başarırız. Aziz ceddimiz taviz vermedi, teslim olmadı, güç odaklarından, muhasım çevrelerden aman dilenmedi. Bugün de yapmamız gereken budur. Türk milletinin bekası tarihin her döneminde titizlikle korunmuştur." diye konuştu.