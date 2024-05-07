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MHP lideri Bahçeli'den 'Sinan Ateş' çıkışı: Süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.05.2024 11:18
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs'ta çıkan olaylarda göstericilere tepki gösteren Bahçeli, "Polise saldıranlar haçlı kalıntısıdır." dedi. Bahçeli ayrıca Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili, "Kimin elinde hangi belge varsa mahkeme ile paylaşmalı. Televizyon ekranlarında mahkeme kurulamaz. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak?" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'den 'Sinan Ateş' çıkışı: Süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen bugün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmesi beklenen Devlet Bahçeli, TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'e sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "Kahire'deki ateşkes görüşmesinin çıkmaza girmesi çok tehlikelidir. Netanyahu'nun ateşkese yanaşmaması da bir insanlık sorunudur. Netanyahu müzakere sürecini dinamitliyor." dedi.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • 1 Mayıs Türkiye'nin her yerinde kutlanabilmektedir. Bu Taksim ısrarı nedendir? 1 Mayıs 1977'deki acıklı olayların tekrarı mı planlanmaktadır? CHP'nin, DEM'in buna çanak tutmamaları kimin kimle yol yürüdüğünü göstermektedir. Polislerimiz asıl emekçidir. Bunu görmeyen haindir. Polise saldıranlar haçlı kalıntısıdır.

"BM BİR AN ÖNCE DEVREYE GİRMELİ"

  • Geçen hafta İsrail'e yönelik ticaretin durdurulması ülkemizin muazzam siyasi bir hamlesidir. Böylece ticareti diline dolayanların fitne çıkarma çabaları boşa çıkarılmıştır. 35 bin masumun dökülen kanı Netanyahu'yu İnşallah boğacaktır. İsrail'in Gazze katliamı Almanya, Fransa, Kanada, Küba ve Arnavutluk gibi birçok ülkede protesto edilmiştir. Pek çok ülkede üniversite öğrencisi harekete geçmiştir. Birleşmiş Milletler bir an önce devreye girmelidir.

  • Kahire'deki ateşkes görüşmesinin çıkmaza girmesi çok tehlikelidir. Netanyahu'nun ateşkese yanaşmaması da bir insanlık sorunudur. Netanyahu müzakere sürecini dinamitliyor.

  • Kutuplaşmak yerine kucaklaşmamız lazımdır. Ülkenin temel meselelerine kafa yormak bizim de arzu ve amacımızdır. Siyasette köprü kurmak yerine duvar inşa edersek yanlış düşeceğimizi bilmek de yarar vardır.

OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI

Hiçbir organ mahkemelere emir vermez, tavsiyede bulunamaz. Yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili beyanda bulunamaz. Mahkeme kararları değiştirilemez. Yargıya talimat vermek suçtur. Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç ilerletilmektedir. Bahse konu şahıs Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.

Diğer sanıklar da 18'er yıl ceza almıştır. Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? Kanun kaçağı FETÖ ve PKK'lıları Türkiye'ye ne zaman iade edeceksiniz diye soramaz mıydı? Bana saati sorar ise köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım.

Özgür Özel Batı'nın kara propagandasına kulak asmasın.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI

İddianame hazırlandı içi boş dediler. Kimin elinde hangi belge varsa mahkeme ile paylaşmalı. Televizyon ekranlarında mahkeme kurulamaz. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak? Beklentimiz iddianamenin kabul edilip yargılamanın başlamasıdır.


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Devlet Bahçeli grup toplantısı
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