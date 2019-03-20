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MHP Lideri Devlet Bahçeli Başkan Türel’i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:00 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i makamında ziyaret etti.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından karşılanan Bahçeli, Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli Başkan Türel’i ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i makamında ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından karşılanan Bahçeli, Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ağırlamaktan büyük şeref duyduğunu dile getiren Başkan Menderes Türel, şunları söyledi: “Zatıâlinizin bu ülkenin geleceği, bekası açısından gösterdiği fedakârlık büyük bir devlet adamlığının göstergesidir. Bunu her yerde söylüyoruz. Antalya’da oldukça güzel bir kampanya sürecini yürütüyoruz. Geldiğimiz süreçte sonuçların oldukça umut verici olduğunu görmek, çalışmalarımızın en azından karşılığını almamız açısından bizleri mutlu ediyor. Teşrifinizin de Antalya’daki havayı çok olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Vereceğiniz mesajların son viraja giriyor iken çok ciddi katkı sağlayacağına hiç şüphemiz yok. Tekrar sizi ağırlamaktan büyük bir şeref duyduğumu ifade ediyorum.”

Menderes Türel dönemi Antalya’da devam edecektir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2019 günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinin büyük bir önem arz ettiğini belirterek, “Zatıâliniz ve çalışma arkadaşlarınızın Antalya’da önemli hizmetleri bulunmaktadır. Bu hizmetlerin devamı yine önem arz etmektedir. Teşkilatlarımızın mensupları ile yapacağımız ve sizin çalışmalarınıza destek amaçlı toplantılarımızdan önce zatıâlinize başarı dileklerimizi sunmak istedik. Allah yardımcınız olsun. İnşallah tekrar Menderes Türel dönemi Antalya’da devam edecektir” diye konuştu.Başkan Türel ziyaret sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan ve Antalya Müzesi’nde sergilenen burç kitabesinin tablosunu hediye etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli Başkan Türel’i ziyaret etti

MHP Lideri Devlet Bahçeli Başkan Türel’i ziyaret etti

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