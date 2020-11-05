MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye İzmir depremi tepkisi

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

İzmir'de 1989 yılından bugüne, bir dönem haricinde, yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir.

Devlet tüm imkanlarıyla İzmir halkının yanında olmuştur. CHP'nin tahrikleri nafile bir gayrettir. CHP'nin yalancı sözcülerinin umudu sönmüştür. Hiçbir milli ve manevi konuda milletimize tercüman olamayan CHP bozguna uğramıştır. Haksız yere partimizi suçlayan CHP'nin oyunu bozuldu. CHP'nin kusur araması küstahlıktır, millet farkında... Hayasız provokasyonuna ne kanacaklar ne de aldanacaklardır.

Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ

Biden'dan çok Biden'cı, Trump'tan çok Trump'çı olmak yanlıştır. ABD başkanlık seçiminin analiz ve yorumu, bize göre isimler bazında değil, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır.

ABD başkanının kim olacağından çok seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, milli varlığımıza etkileri değerledirilmelidir.

