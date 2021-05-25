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MHP lideri Devlet Bahçeli: Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye'dir

25.05.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin çevresindeki sinsi kuşatma sertleşmektedir. Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye'dir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli: Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye'dir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Türkiye'nin çevresindeki sinsi kuşatma sertleşmektedir. Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye'dir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretine de değinen Bahçeli, "İP Başkanının bile bile inadına yapar gibi toplumsal huzursuzluğun fitilini tutuşturmak için Rize’ye gitmesi öngörüsüzlükle izah edilemez. Siyasi hayatı kumpaslarla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize ziyareti anlaşılıyor ki baştan ayağı tasarlanmış. Esnaf geziyorum diyenler esnafa tekme tokat musallat olmuştur, İP'in başkanı ateşle oynamış, 1959 Uşak olaylarında oluğu gibi şiddet olaylarının ilk halkası olması için ortaya çıkarılmıştır" açıklamasında bulundu.

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